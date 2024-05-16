采采食茶2024端午限定粽禮 早鳥優惠倒數中
由高級時裝「夏姿．陳（Shiatzy Chen）」創辦人王陳彩霞一手打造的采采食茶餐廳（CHA CHA THÉ CUISINE），在今年端午佳節推出冰粽新品，以「抹茶百香果」、「白桃烏龍」和 「焦糖布蕾」3款別開生面的冰涼粽子，於佳節之際傳遞玉粽襲香之禮。
采采食茶今年特別使用「皮薄、口感更加彈潤的麻糬皮」作為冰粽外衣，即使冰凍後退冰食用，口感依然能保持綿潤Q 彈，並延續采采食茶經典餡中餡的搭配，推出「抹茶百香果」、「白桃烏龍」和「焦糖布蕾」3款口味。
「抹茶百香果」將日本抹茶的濃郁香氣與綿密的百香果果醬相結合，帶來清新甜美的味道，讓人彷彿置身於清涼的茶園中。「白桃烏龍」以新鮮白桃和頂級烏龍茶為主料，口感清爽，帶有淡淡的花果香氣，讓人在炎炎夏日中感受到一絲絲的涼意。「焦糖布蕾」將焦糖的香甜與布蕾的綿滑結合，外層裹上脆脆的焦糖碎，內裡包裹著細緻的糯米與香濃的布蕾餡料，帶來一場甜蜜的味覺饗宴。
今年冰粽禮盒有9入冰翠盒裝（1,180元），9入裁雲禮盒（1,280元），12入翠玉藏溫袋（1,780元）3種選擇，即日起至5月20日訂購享有早鳥優惠，消費滿10,000元享有9折、10,001至30,000元享有86折優惠；消費滿3,000元即可享單一地點免運。凡於5月21日至6月10日購買端午系列禮盒，消費3,000至15,000元享有95折優惠，滿15,001至30,000元以上，則可享88折優惠。
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