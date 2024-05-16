學生吃品田牧場現折60元 泰迪咖哩「漢堡排雙拼」上桌

看好民眾對於日式漢堡排的喜愛，「泰迪農園咖哩」自即日起，開賣漢堡排雙拼，包括有「多蜜醬漢堡排＋酥炸究好豬腰內雙拼」、「多蜜醬漢堡排＋酥炸雞腿雙拼」，以及遠東SOGO復興店獨賣的「多蜜醬漢堡排＋炸蝦雙拼」等不同組合。

泰迪農園咖哩所提供的漢堡排，採100%紐西蘭純牛肉製作，搭配的多蜜醬則是以伍思特醬、碎粒蕃茄醬等元素調製而成，帶來甜鹹的滋味。同時漢堡排也以鑄鐵鍋裝盛，藉此維持漢堡排的熱度。其中「多蜜醬漢堡排」每份330元起；「多蜜醬漢堡排＋酥炸究好豬腰內雙拼」每份390元起；「多蜜醬漢堡排＋酥炸雞腿雙拼」每份390元起。復興店也獨家販售「多蜜醬漢堡排＋炸蝦雙拼」。除了漢堡排雙拼系列，泰迪農園咖哩並推出「燉煮雞椰汁綠咖哩」，限於5～6月供應，每份330元。

隨著即將進入期末考周和畢業季，「王品」集結旗下多個品牌，推出一系列學生優惠。即日起至6月底期間，不限平假日至「品田牧場」用餐，出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」，原價458元，優惠價398元，現省60元。