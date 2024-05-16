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學生吃品田牧場現折60元 泰迪咖哩「漢堡排雙拼」上桌
看好民眾對於日式漢堡排的喜愛，「泰迪農園咖哩」自即日起，開賣漢堡排雙拼，包括有「多蜜醬漢堡排＋酥炸究好豬腰內雙拼」、「多蜜醬漢堡排＋酥炸雞腿雙拼」，以及遠東SOGO復興店獨賣的「多蜜醬漢堡排＋炸蝦雙拼」等不同組合。
泰迪農園咖哩所提供的漢堡排，採100%紐西蘭純牛肉製作，搭配的多蜜醬則是以伍思特醬、碎粒蕃茄醬等元素調製而成，帶來甜鹹的滋味。同時漢堡排也以鑄鐵鍋裝盛，藉此維持漢堡排的熱度。其中「多蜜醬漢堡排」每份330元起；「多蜜醬漢堡排＋酥炸究好豬腰內雙拼」每份390元起；「多蜜醬漢堡排＋酥炸雞腿雙拼」每份390元起。復興店也獨家販售「多蜜醬漢堡排＋炸蝦雙拼」。除了漢堡排雙拼系列，泰迪農園咖哩並推出「燉煮雞椰汁綠咖哩」，限於5～6月供應，每份330元。
隨著即將進入期末考周和畢業季，「王品」集結旗下多個品牌，推出一系列學生優惠。即日起至6月底期間，不限平假日至「品田牧場」用餐，出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」，原價458元，優惠價398元，現省60元。
除此之外，6月底前至「Oh my!原燒」消費任一套餐，即可用20元銅板價加購「海陸雙拼」，包括有干貝或草蝦（擇一），以及雪花板腱牛或松阪豬（擇一）。另外加價399元，還能可加購「夢幻饕客大賞拼盤」，內含澳洲和牛橫膈膜及紐西蘭牛舌等食材。「金咕韓式原塊烤肉」自即日起至6月13日於會員app推出優惠券，憑券消費套餐，即能以99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。
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