最紅老牌蛋糕「紅葉蛋糕」 全新品牌新光三越A8初亮相

有58年歷史的「紅葉蛋糕」以手工製作的鮮奶油蛋糕聞名，復古情懷加上吃得到童年的滋味，加上至今仍是許多人生日蛋糕、母親節、父親節蛋糕的首選，近期更因熱播台劇《不夠善良的我們》再掀熱潮。現在由紅葉蛋糕第三代轉型創立的全新品牌「CREAM Co. 鮮奶油有限公司」，將於5月17日至6月30日在新光三越信義A8初亮相，並與紅葉蛋糕推出夢幻連動。

民國55年創立的紅葉蛋糕，主打是全台首家鮮奶油蛋糕店，以牛奶提煉的新鮮鮮奶油爽口不膩，內層戚風蛋糕口感蓬鬆，招牌是各種口味的鮮奶油蛋糕跟黑森林蛋糕，一直暢銷至今。