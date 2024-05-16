致敬經典印花！IKEA 80周年系列第四波 打造繽紛居家

繽紛的花朵，總能為居家帶來活潑的氛圍，IKEA推出80周年Nytillverkad系列第四波，共有3款家具與家飾品，重新演繹經典設計，打造出積極樂觀的新氣息。IKEA在70年代推出一系列MAJSOL的大型向日葵花圖樣設計，也是受到織品設計師Göta Trägårdh花卉印花的啟發，而在80周年限量系列中，以全新面貌出現。

1971年的IKEA目錄中，首度出現MAJSOL圖案，限量系列推出SANDETERNELL靠枕套，重新印上MAJSOL向日葵印花設計，採用100%再生材料製成，溫暖的黃色調，讓居家空間馬上亮起來；另款KRANSMALVA被套附一個枕頭套，使用織品設計師Göta Trägårdh操刀的MAJSOL向日葵印花設計，在被套上重新呈現，經典的向日葵與橘色、白色相互輝印，帶來色彩繽紛的活潑效果。

限量系列中的ÖNNESTAD扶手椅，採用綠色條紋設計，搭配繽紛花朵，該款扶手椅原名GOGO，首度在1970年IKEA型錄中出現，全新版本採用更少的鋼材製作，減少浪費。