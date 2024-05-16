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電子支付狂送好康 全盈+PAY滿百回饋50% 全支付繳綜所稅最高享600全點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
6月底前指定通路使用全盈+PAY帳戶全額付款，首筆交易滿50元，贈50元全盈儲值金。圖／全盈支付提供
6月底前指定通路使用全盈+PAY帳戶全額付款，首筆交易滿50元，贈50元全盈儲值金。圖／全盈支付提供

電子支付「全盈+PAY」歡慶2歲生日，攜手全家便利商店、玉山銀行、元大銀行及13家電商平台推出「消費滿額回饋50%」、「網購滿千霜淇淋免費吃」、「開立數位帳戶回饋600元儲值金」3大生日慶好康。

即日起至6月30日，於全家便利商店、全台超過18萬家合作通路使用全盈+PAY，以電支帳戶餘額或綁定銀行帳戶付款，消費滿額最高回饋50%全盈儲值金；單月累積消費達4筆且每筆滿200元，再抽800元全盈儲值金，TWQR合作店家同享好康。

喜歡網購的民眾，於6月30日前於全家行動購、東森購物網、三立電電購等指定13家電商平台，以全盈+PAY電支帳戶餘額或綁定銀行帳戶付款，單筆滿千元再加碼回饋Fami!ce全家霜淇淋乙支。另外，首次開立玉山銀行臺幣及外幣數位帳戶，並完成指定任務，回饋600元全盈儲值金；新申辦元大銀行鑽金數位帳戶，並綁定全盈+PAY消費任一筆，限量贈500元全盈儲值金。

今年底前首次成功註冊成為全盈+PAY會員，即送註冊禮Let’s Café中杯經典美式1杯；每成功推薦1位好友註冊會員，推薦人再享50元全盈儲值金。

另外，還沒繳綜所稅的民眾，全支付繳稅賺回饋的活動再加碼，即日起至6月3日，用全支付綁定玉山銀行信用卡繳「綜所稅」免登錄、免手續費， 不限金額，筆筆最高享0.5%，回饋上限500點。活動期間新會員完成全支付註冊成，首次綁定玉山銀行信用卡並繳納綜合所得稅，首筆交易可額外獲得新戶加碼禮100全點。

若是邀請好友加入全支付一起繳稅，好友註冊成功，老朋友馬上獲得50全點；好友再綁玉山銀行信用卡完成綜所稅繳納，老朋友還可再抽繳稅免單，每位幸運兒最高可獲得5萬全點。

全支付獨家攜手玉山信用卡迎戰繳稅月，好評加碼贈點，推薦好友繳稅再抽免單。圖／全支付提供
全支付獨家攜手玉山信用卡迎戰繳稅月，好評加碼贈點，推薦好友繳稅再抽免單。圖／全支付提供
綁定全盈+PAY單筆滿千贈全家Fam!ice霜淇淋。圖／全盈支付提供
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