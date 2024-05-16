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Hublot Big Bang Original原創黑金表 引領製表潮流

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Big Bang Original原創系列計時碼表。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列計時碼表。圖／宇舶表提供

宇舶表（Hublot）由義大利企業家Carlo Crocco創立於1980年代，並於2004年由鐘表界的傳奇CEO Jean-Claude Biver接手。在他前瞻的眼光引領之下，品牌保留了形似舷窗的螺紋式表圈設計，並進一步延續異材質的混搭，以「融合的藝術」為品牌核心理念承先啟後。最負盛名的Big Bang Original原創系列，自2005年推出以來，便大膽以貴金屬材質結合輕便的橡膠表帶，以獨特的奢華休閒氣息別具魅力，引領高階運動腕表潮流，成為過去十幾年來鐘表界的時尚先驅。

Big Bang Original原創系列即將於2025年邁入20周年，宇舶重現當時首款以閃耀黃金表殼，搭配拋光黑陶瓷表圈的計時碼表，搭配經典的天然橡膠表帶，無一不是當時重新定義奢華腕表、引爆在瑞士製表業的設計細節。

也因為這枚腕表的誕生，Big Bang Original原創系列在過去將近20年來秉持「融合的藝術」理念，持續探索礦物和植物間的材質融合，將材質延伸到碳纖維與黃金、陶瓷與精鋼、牛仔丹寧面盤與鑽石的對比搭配，並採用多達70個零件的三明治表身結構，以實現不同材料的多元重組，奠定品牌在瑞士頂級製表領域至今不可撼動的獨特地位。

Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黑陶瓷計時碼表，52萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黑陶瓷計時碼表，52萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黃金黑陶瓷計時碼表，101萬6,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列計時碼表。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列計時碼表。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列芎蒼藍黑陶瓷計時碼表，52萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列芎蒼藍黑陶瓷計時碼表，52萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang Original原創系列黑陶瓷計時碼表，52萬元。圖／宇舶表提供
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