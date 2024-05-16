Hublot Big Bang Original原創黑金表 引領製表潮流

宇舶表（Hublot）由義大利企業家Carlo Crocco創立於1980年代，並於2004年由鐘表界的傳奇CEO Jean-Claude Biver接手。在他前瞻的眼光引領之下，品牌保留了形似舷窗的螺紋式表圈設計，並進一步延續異材質的混搭，以「融合的藝術」為品牌核心理念承先啟後。最負盛名的Big Bang Original原創系列，自2005年推出以來，便大膽以貴金屬材質結合輕便的橡膠表帶，以獨特的奢華休閒氣息別具魅力，引領高階運動腕表潮流，成為過去十幾年來鐘表界的時尚先驅。

Big Bang Original原創系列即將於2025年邁入20周年，宇舶重現當時首款以閃耀黃金表殼，搭配拋光黑陶瓷表圈的計時碼表，搭配經典的天然橡膠表帶，無一不是當時重新定義奢華腕表、引爆在瑞士製表業的設計細節。