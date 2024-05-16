蜷川實花6款聯名卡友禮 新光三越會員獨享今起兌換

迎接盛夏到來，新光三越今日起首度打造「繁花盛放節」，更在新光三越Diamond Towers推出日本國際知名攝影藝術家蜷川實花海外首展《瞬間的永恆》沉浸式光影藝術展與3D裸視影片，同時會員還有多重專屬回饋。

新光三越Diamond Towers「繁花盛放節」今日起至5月19日全館單筆消費滿5,000元送5,000點skm points，名品單筆滿10,000元送5,000點skm points；今起至8月18日全館單筆消費滿2,000元還有機會獲得價值2.3萬的「長榮航空－桃園仙台經濟艙單人來回機票」。

新光三越Diamond Towers國際精品新櫃到位，包括DIOR全新女裝專賣店、FENDI全台首間雙層女裝精品店、LOEWE、PANERAI等共8大精品。

香氛陣容也是Diamond Towers一大特色，包括法國頂級香水品牌MATIERE PREMIERE、歷史最悠久的法國香氛蠟燭品牌TRUDON、LOEWE Perfumes全台首發香氛概念店等從高級訂製香水到潮流香氛、調香師、小眾品牌共26家人氣香氛品牌，最適合香迷前往體驗採購。

全台新光三越特別與蜷川實花合作打造獨家一系列「盛放美好聯名卡友禮」會員專享，包括花花擁簇溫暖冷氣毯（5月16日至5月19日Diamond Towers限定）、收進美好硬殼化妝包（5月16日至5月17日限定）、春華盛放購物提袋（5月18日至5月19日限定）等共6款獨家卡友禮，5月16日起會員刷12大指定銀行信用卡單筆滿2,000元即可免費兌換。

另外，微風廣場今年改裝幅度逾25%，包含BALENCIAGA、LOEWE、GANNI、DAMIANI有全新的店型與改裝，B1微風美饌日前也全新開幕，引進丸壽司、北村豆腐家、姥姥酸菜魚以及百貨首間和砌鐵板燒共6間主題餐廳，目前還有兩家尚待開出，包括開飯川食堂預計6月23日開幕、IKIGAI燒肉專門店預計7月31日開幕，另外，2樓VIP專屬的Breeze Diamond Lounge也以全新面貌呈現。