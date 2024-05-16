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BOSS X SAMSONITE鋁鎂合金聯名行李箱 台北101獨賣
BOSS與Samsonite攜手推出獨家鋁鎂合金聯名系列行李箱，針對前衛時尚的旅行者設計，採用Samsonite Lite-Box Alu系列經典的高質感鋁鎂合金材質打造，飾以陽極處理工藝的標誌性BOSS monogram圖案，精密的工藝將同色系黑色圖案嵌入鋁殼，確保嶄新持久。行李箱內部採用觸感柔軟的BOSS經典駝色內襯並裝飾BOSS品牌標誌，寬敞的隔層配備可調式束物帶。提供有20吋登機箱與28吋行李箱兩種尺寸，均搭配聯名皮革提手。
BOSS x Samsonite聯名系列即日起於BOSS台北101專門店獨家限量販售，並可以購買憑證（發票）至指定Samsonite 門市享有客製化烙印服務，在行李箱側特製皮革上燙印專屬的英文字母。
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