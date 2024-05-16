限時3天！全家霜淇淋加10元多1件 買指定飲品4件抽Energy演唱會門票

男團Energy回歸再掀追星熱潮，全家便利商店特別Energy邀請擔任夏季活動「衝夏會」代言人，即日起至6月11日會員購買指定水、運動飲料購可享同品牌同價位第2件6折或買3送1優惠，購買任4件並於全家APP內投注登記，還能再抽Energy台北小巨蛋演唱會門票。另外，霜淇淋粉絲最愛的週末優惠也再登場，5月17日至5月19日會員於門市享Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯特濃拿鐵，同品項加10元多1件，Fami!ce霜淇淋再加10元贈Pocky香蕉棒1盒。

美廉社歡慶咖啡門市拓展達700店里程碑，於5月16日至6月11日推出「咖啡大杯濃萃系列買5送5，再送Simple Life限量紀念版衛生紙1串」促銷活動，全台限量12,000串，自備飲料杯買咖啡每杯還可再省5元。另外還有眾多商品買1送1、第2件5折，報稅季折扣超有感。