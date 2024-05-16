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限時3天！全家霜淇淋加10元多1件 買指定飲品4件抽Energy演唱會門票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
6月11日前，會員於全家店舖購買指定水、運動飲料任4件，有機會抽中Energy演唱會門票。圖／全家便利商店提供
6月11日前，會員於全家店舖購買指定水、運動飲料任4件，有機會抽中Energy演唱會門票。圖／全家便利商店提供

男團Energy回歸再掀追星熱潮，全家便利商店特別Energy邀請擔任夏季活動「衝夏會」代言人，即日起至6月11日會員購買指定水、運動飲料購可享同品牌同價位第2件6折或買3送1優惠，購買任4件並於全家APP內投注登記，還能再抽Energy台北小巨蛋演唱會門票。另外，霜淇淋粉絲最愛的週末優惠也再登場，5月17日至5月19日會員於門市享Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯特濃拿鐵，同品項加10元多1件，Fami!ce霜淇淋再加10元贈Pocky香蕉棒1盒。

美廉社歡慶咖啡門市拓展達700店里程碑，於5月16日至6月11日推出「咖啡大杯濃萃系列買5送5，再送Simple Life限量紀念版衛生紙1串」促銷活動，全台限量12,000串，自備飲料杯買咖啡每杯還可再省5元。另外還有眾多商品買1送1、第2件5折，報稅季折扣超有感。

緊接著5月17日至5月19日美廉社巷口限時瘋搶購，本周末促銷「VV日式無糖烏龍茶/綠茶/英式紅茶」1,480ml，任2瓶55元、「舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙100抽12包」179元、「杜老爺冰棒」5種熱門口味每盒促銷89元、「Hello Kitty造型公仔水杯450ml」289元，超萌透明杯最適合裝夏季涼飲。美廉社同步推出超級任務「集點換購」活動，單筆消費滿100元，即可獲得1點，集滿5點享多款商品買1送1換購優惠。

美廉社即日起推出「咖啡大杯濃萃系列買5送5，再送Simple Life限量紀念版衛生紙1串」促銷活動。圖／美廉社提供
美廉社即日起推出「咖啡大杯濃萃系列買5送5，再送Simple Life限量紀念版衛生紙1串」促銷活動。圖／美廉社提供
全家便利商店邀請最殺唱跳團體Energy擔任夏季活動「衝夏會」代言人，5位成員近期更與全家店員們一起嗨跳《星期五晚上》及「E16蹲」，影片已突破百萬觀看。圖／全家便利商店提供
全家便利商店邀請最殺唱跳團體Energy擔任夏季活動「衝夏會」代言人，5位成員近期更與全家店員們一起嗨跳《星期五晚上》及「E16蹲」，影片已突破百萬觀看。圖／全家便利商店提供
Hello Kitty造型公仔水杯，裝涼飲或置物罐都實用。圖／美廉社提供
Hello Kitty造型公仔水杯，裝涼飲或置物罐都實用。圖／美廉社提供
限時3天，全家會員Fami!ce霜淇淋第2支只要10元。圖／全家便利商店提供
限時3天，全家會員Fami!ce霜淇淋第2支只要10元。圖／全家便利商店提供

咖啡 美廉社 衛生紙

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