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迎接520！50嵐「葡萄柚系列」回歸、TEA TOP第2杯半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「TEA TOP第一味」推出台灣插畫家查高設計的可愛水豚君店長日常明信片。圖／TEA TOP第一味提供
「TEA TOP第一味」推出台灣插畫家查高設計的可愛水豚君店長日常明信片。圖／TEA TOP第一味提供

發音如同「我愛你」的5月20日（520），是許多民眾趁機表達心意的浪漫日子。「50嵐」即於今年520再度推出「鮮柚綠」、「葡萄柚多多」等期間限定飲品。「TEA TOP第一味」則限時1日推出「紅粿青梅青第2杯半價」優惠。「頃刻間」則推出「長大厚奶茶第2杯半價」限時方案。

繼在5月10日的「50嵐日」推出限量悠遊卡後，50嵐自5月20日起，睽違2年再次推出「葡萄柚系列」，以每日手工挖取的葡萄柚果肉榨汁，搭配茉莉綠茶的清香，推出「鮮柚綠」，中杯50元、大杯65元。同步回歸的「葡萄柚多多」，則將葡萄柚與養樂多相搭配，有著酸爽香甜的滋味，中杯55元、大杯75元。除了自備環保杯可享折價5元優惠外，期間限定系列同樣可享來店自取買5送1的方案。（實際供應狀況、價格以各區為主，以上為50嵐中區資訊）

「TEA TOP第一味」在520限時1日推出「放閃大冒險，粿然超有愛」，當天於全台170家門市，大方秀出愛心，即可享有「紅粿青梅青」第2杯半價，每人限購2組，每店限量100。（北部每杯60元、中南部每杯55元。另外在6月1日起凡購買「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，即贈台灣插畫家查高設計的可愛水豚君店長日常明信片，每人每次限領2張，共有三款，送完為止。

位於士林的手搖飲「頃刻間」，針對520推出「長大厚奶茶第2杯半價」的限時優惠。長大厚奶茶以帶有決明子風味、添加手炒二砂糖的小時候紅茶為基底，搭配紐西蘭特濃牛乳，具有濃厚香醇的風味，中杯50元、大杯55元。5月20日至5月26日期間，可享第2杯半價的優惠。

「TEA TOP」限時推出「紅粿青梅青」第2杯半價。圖／TEA TOP第一味提供
「TEA TOP」限時推出「紅粿青梅青」第2杯半價。圖／TEA TOP第一味提供
50嵐「葡萄柚多多」。圖／50嵐中區提供
50嵐「葡萄柚多多」。圖／50嵐中區提供
50嵐「鮮柚綠」。圖／50嵐中區提供
50嵐「鮮柚綠」。圖／50嵐中區提供
「頃刻間」針對520推出「長大厚奶茶第2杯半價」的限時優惠。圖／頃刻間提供
「頃刻間」針對520推出「長大厚奶茶第2杯半價」的限時優惠。圖／頃刻間提供

奶茶 愛心 520

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