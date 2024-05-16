迎接520！50嵐「葡萄柚系列」回歸、TEA TOP第2杯半價

發音如同「我愛你」的5月20日（520），是許多民眾趁機表達心意的浪漫日子。「50嵐」即於今年520再度推出「鮮柚綠」、「葡萄柚多多」等期間限定飲品。「TEA TOP第一味」則限時1日推出「紅粿青梅青第2杯半價」優惠。「頃刻間」則推出「長大厚奶茶第2杯半價」限時方案。

繼在5月10日的「50嵐日」推出限量悠遊卡後，50嵐自5月20日起，睽違2年再次推出「葡萄柚系列」，以每日手工挖取的葡萄柚果肉榨汁，搭配茉莉綠茶的清香，推出「鮮柚綠」，中杯50元、大杯65元。同步回歸的「葡萄柚多多」，則將葡萄柚與養樂多相搭配，有著酸爽香甜的滋味，中杯55元、大杯75元。除了自備環保杯可享折價5元優惠外，期間限定系列同樣可享來店自取買5送1的方案。（實際供應狀況、價格以各區為主，以上為50嵐中區資訊）

「TEA TOP第一味」在520限時1日推出「放閃大冒險，粿然超有愛」，當天於全台170家門市，大方秀出愛心，即可享有「紅粿青梅青」第2杯半價，每人限購2組，每店限量100。（北部每杯60元、中南部每杯55元。另外在6月1日起凡購買「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，即贈台灣插畫家查高設計的可愛水豚君店長日常明信片，每人每次限領2張，共有三款，送完為止。