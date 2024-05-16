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日本、東南亞暑假團費可望降價 歐美傳統旺季估漲1成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
日本受惠機票供應增加，團費可望較去年同期下降1成。圖／KKday提供
日本受惠機票供應增加，團費可望較去年同期下降1成。圖／KKday提供

暑假旅遊旺季即將來臨，中華民國旅行業品質保障協會今公布第3季7至9月各線旅行團合理價格，其中，日本受惠機票供應增加，團費可望較去年同期下降1成，約省3至5千元；東南亞因銷售不佳，近期可望點放票價帶動買氣，團費預計較去年同期下跌1%；歐美則因為傳統旺季，加上歐洲有多起運動賽事，團費約較去年同期上漲1成。

品保協會表示，今年東北亞旅遊買氣依然旺、泰國剛宣布免簽延半年為東南亞旅遊加溫、歐洲氣候宜人正適合旅遊、北美紐澳機位供給比去年暑假增加、郵輪旅遊復甦強勁，國內旅遊也推出補助方案全力協助花蓮觀光振興。

團費參考售價委員會東北亞（日本）線制價發言人廖培沅表示，雖然日本當地人力不足，韓國、中國大陸包機赴日大幅增加，導致去年起旅遊成本增加，但由於機票供應增加、匯率低，整體赴日團費可望較去年同期下降1成，約可節省3千至5千元，以赴東京5日價格來看，約落在39900至51900元。

東北亞（韓國）線制價發言人林岳雨指出，由於全球物價、人力及車資等原物料調漲，第3季團費預計較去年同期、上季上漲1成。

東南亞線制價發言人賴澄宇表示，暑假期間航空公司制定出團體票價創新高，導致東南亞銷售不勝理想，近期各航空已陸續點放票價，希望5月旅展再帶動一波買氣。今年第3季部分團費預計較去年同期下跌1%，但仍較上季上漲約3%，泰國5至6天團費每人約在27800至35900元。

美洲線制價發言人李英明表示，由於達美航空、華航及星宇航空陸續增飛西雅圖，預計帶動美加市場，過去第3季為傳統旺季，是各國家公園最好的觀賞季節，預估團費較去年同期上漲1成，主要是機票及國外代理費漲價，較上季成長5%至10%則是旺季的差價。

歐洲線制價發言人陳榮信指出，第3季除了是傳統旺季，今年還有巴黎奧運、夏季帕拉林匹克運動會、歐洲足球錦標賽，導致餐廳、旅館、巴士預定不易，建議旅客9月下旬再前往，團費約較去年同期上漲1成，較上季成長5%至10%。以法國11至13日為例，每人團費148900至191900元。

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