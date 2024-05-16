JINS跨界火影忍者打造疾風傳系列眼鏡 讓鳴人、佐助、小櫻躍上臉龐！

動漫「火影忍者」的粉絲看過來！日本連鎖眼鏡品牌JINS在夏天來臨之際，推出跨界合作款，讓主角群包括的鳴人、佐助、小櫻的獨特性格與專屬標記，都成為鏡架上的吸睛裝飾。

JINS全新火影忍者疾風傳系列眼鏡，集結漩渦鳴人、宇智波佐助、旗木卡卡西等人氣角色，將主要配色與標誌印記，慣用忍術及代表性道具融入在設計中。全系列10款共20種光學眼鏡及太陽眼鏡，充滿經典元素，而且還會附贈限定款鏡盒鏡布，讓人想立刻入手。像是系列中的多邊方框光學眼鏡，鏡腳外側刻印漩渦家族家徽圖案，鏡腳末端採用遮噴工藝，打造立體螺旋丸，象徵了漩渦鳴人了。或是JINS以經典威靈頓框鏡款呈現，鏡框為超輕TR材質，鏡腳則可看到「苦無」為靈感，尾端兩側分別刻印萬花筒寫輪眼與六勾玉輪迴眼，讓人想起宇智波佐助。

OWNDAYS向吉翁公國軍隊領袖，號稱「紅色彗星」的 夏亞阿茲納布爾致敬，特製超大專屬眼鏡收納盒。圖／OWNDAYS提供

同樣是動漫主題，OWNDAYS則呈現了機動戰士鋼彈系列之吉翁公國聯名眼鏡，還為粉絲們推出夏亞專用薩克頭型眼鏡盒，值得收藏。這是OWNDAYS與「機動戰士鋼彈」第5次聯名合作，於是採用了反派「吉翁公國軍」為主題，共推出各紅色與綠色的光學眼鏡與太陽眼鏡，每個細節皆融入動漫元素。除了皆附有專屬聯名眼鏡盒之外，OWNDAYS還向吉翁公國軍隊領袖，號稱「紅色彗星」的夏亞阿茲納布爾致敬，特製超大專屬眼鏡收納盒，全台限量450個，不僅外觀精緻，還具有4副眼鏡獨立收納空間。

JINS火影忍者疾風傳系列太陽眼鏡設計汲取鳴人九尾模式元素，橙色款鏡腳以漸層色火焰造型呈現，充滿活潑熱情。圖／JINS提供

JINS火影忍者疾風傳系列佐助與輪迴眼款眼鏡，鏡腳以苦無為設計靈感，尾端兩側分別加入寫輪眼和輪迴眼圖案。圖／JINS提供

OWNDAYS機動戰士鋼彈系列之吉翁公國聯名系列，共推出各兩款配色的吉翁公國軍眼鏡與太陽眼鏡。圖／OWNDAYS提供

購買JINS火影忍者疾風傳系列眼鏡，還會附贈限定款鏡盒鏡布。圖／JINS提供