最美骨董車賽事Mille Miglia 2024限量表 致敬傳奇車手

一年一度的義大利的Mille Miglia千里賽，被恩佐法拉利（Enzo Ferrari）譽為「世上最美麗車賽」。蕭邦（CHOPARD）於1988年開始成為該項骨董車賽事的全球贊助商兼官方計時，並一年一度推出的車賽主題腕表，凝聚腕表與汽車對於機械與時間的極致追求。

2024年，蕭邦推出全新Mille Miglia Classic Chronograph JX7腕表，是蕭邦聯合總裁卡爾-弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與知名賽車手第七次創意合作的成果，除了彰顯該項賽事的特色，也向品牌大使兼傳奇賽車手傑克埃克斯（Jacky Ickx）致敬。

這款直徑40.5毫米的腕表，整體線條輪廓從骨董賽車的車身塗裝汲取靈感，表盤的午夜藍色靈感來自有「勒芒先生」（Monsieur Le Mans）美譽的Jacky Ickx賽車手頭盔顏色；他是1969年率先配戴此一體式頭盔的第一人。這款設有兩個小孔開口、覆以遮陽面罩的賽車頭盔，自1972年起從電光藍改為午夜藍，飾有白色線條，因頭盔造型神似貓頭鷹的頭部而被取名為「hibou」（法語，意為「貓頭鷹」）。這款外觀極富幾何美感的頭盔成為這位傳奇賽車手的一大標誌性裝備，30年來始終如一。

背面的藍寶石水晶表底蓋亦飾有這款享負盛名的「貓頭鷹」頭盔圖案，並帶有「Time Attack」（時間競速）字樣，意指排位賽，由車手在賽道上計時行駛多圈，並根據其圈速快慢決定各自在比賽中發車的先後位置。 表盤搭配白色時間指示，時標與時、分指針塗覆Super-Luminova®超級夜光物料，日曆轉盤同樣白色數字顯示日期，但其中日期數字「6」和「24」特地顯示為紅色，巧妙呼應Jacky Ickx在勒芒24小時耐力賽（24 Heures du Mans）曾六次摘取冠軍的傲人紀錄。