珠寶跨界打造義式美味饗宴 聯名GELATO、奢華下午茶
義大利製造珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立100週年，全球各地相關慶祝活動不斷。即日起至6月30日止，DAMIANI於台北微風廣場館推出跨界聯名美食，透過味蕾上的義大利傳統風情，讓更多人認識這個百分百義大利設計製作的頂級珠寶工藝品牌。
從微風廣場復興南路入口處進入百貨空間，就會先遇見DAMIANI與義大利冰淇淋品牌Maccanti馬卡諦聯手的Gelato義式冰淇淋快閃車，以嚴選品質最好的原料精心製作的純正職人冰淇淋，自然健康。除了榛果、可可巧克力、薄荷巧克力、開心果、芒果、西瓜、自釀蘭姆葡萄等7種經典Gelato口味之外，還有一款極為特別的微醺Sorrento，使用義大利生產的Alberti Strega Limoncello di Sorrento檸檬酒製作，清新香氣個格外消暑。歡慶全新DAMIANI珠寶精品店開幕，活動期間免費限量供應。
另外於微風廣場7樓IVY Garden餐廳則可享用由DAMIANI與微風集團聯名推出瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴（DAMIANI Margherita Queen Afternoon Tea），7件式精緻茶點採用松露、魚子醬、和牛、龍蝦等四大頂級食材製作。另外有結合珠寶的「瑪格麗特皇后下午茶非凡奢華之選」全台僅限量3組，30萬元的價格除了7款茶點能升級瑪格麗特調酒2杯，可挑選同等價值的DAMIANI Margherita瑪格麗特系列精選珠寶，還能直接獲得微風會員點數100倍禮遇，堪稱全台精品業史上最奢華回饋。
●DAMIANI Gelato義式冰淇淋快閃店
日期：2024年5月10日（五）至6月30日（四）
時間：每日11:00-21:00免費限量供應
地點：微風廣場復興南路入口
地址：台北市松山區復興南路一段39號1樓
貴賓專線：02- 8772-9102
●DAMIANI 瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴
日期：2024年5月11日（六）至6月30日（四）
時間：每日14:30-17:00限量供應
地點：微風廣場IVY Garden
地址：台北市松山區復興南路一段39號7樓
貴賓專線：02- 8772-9102
內容：7件式精緻茶點（4件Canapé與3件Dessert）雙人頂級午茶饗宴組合， 佐咖啡或茶1,680元+10%，搭配義大利氣泡酒2杯2,080元+10%。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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