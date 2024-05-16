蘋果推全新4大「輔助使用」功能 「動眼」就能操作iPhone、iPad

蘋果致力於讓所有人都能流暢體驗最新科技，為了達成這個目標，宣布在今年稍晚推出全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」，一種讓身體障礙使用者只用眼睛即可控制iPad和iPhone的方式。此外，「音樂觸覺」將為聾人與聽力障礙使用者提供一種用iPhone觸感引擎體驗音樂的新方式；「聲音捷徑」將讓使用者能藉由發出自訂聲音來執行任務；「車輛移動提示」有助於在行駛中的車輛中使用iPhone或iPad時減少動暈症；VisionOS也將推出更多輔助使用功能。這些功能結合蘋果硬體和軟體的力量，運用Apple晶片、AI人工智慧和裝置端機器學習，隨著科技不斷進化，這個願景也持續實踐中。

在AI的驅動下，「眼動追蹤」為身體障礙的使用者提供一個僅用眼睛即可使用iPad和iPhone的內建選項，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。透過裝置端的機器學習技術，所有資料都安全地保存在裝置端，隱私更有保障。

「音樂觸覺」則是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式。啟用此輔助使用功能後，iPhone的觸感引擎會根據Apple Music的音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果，這功能也將以API形式供第三方開發者使用。

透過「聲音捷徑」，iPhone和iPad使用者可以指定Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」更專為影響言語的後天或漸進式病症（例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症ALS或中風）患者而設計，使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式，能加強更多種語音的辨識功能。為不說話或有失語風險的使用者，提供新境界的自訂功能和控制選項。

「車輛移動提示」則是暈車族福音，研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，此功能透過iPhone和iPad內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，出現在螢幕邊緣的動態小點則代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，且不干擾主要內容，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。

CarPlay將推出的輔助使用功能則是包括「語音控制」、「顏色濾鏡」和「聲音辨識」。透過「語音控制」，使用者只需用語音即可操作CarPlay和控制app。透過「聲音辨識」，聾人或聽力障礙的駕駛或乘客可以啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。對於色盲使用者，「顏色濾鏡」使CarPlay介面在視覺上更容易使用，並提供更多視覺輔助使用功能，包括粗體文字和放大文字。