快訊

0056、00919、00878配息狀況超好！ 專家：老本厚底氣足、不用怕破發

女友篠崎泫身世坎坷 Toyz曝「她領養了我媽」稱入獄後女友和媽相依為命

2024金曲獎入圍完整名單／林俊傑熱狗戰歌王 台陸激戰搶歌后

蘋果推全新4大「輔助使用」功能 「動眼」就能操作iPhone、iPad

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
VisionOS將提供「即時字幕」，讓聾人或聽力障礙的使用者可以在即時溝通和app的音訊中跟上口頭對話。圖／蘋果提供
VisionOS將提供「即時字幕」，讓聾人或聽力障礙的使用者可以在即時溝通和app的音訊中跟上口頭對話。圖／蘋果提供

蘋果致力於讓所有人都能流暢體驗最新科技，為了達成這個目標，宣布在今年稍晚推出全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」，一種讓身體障礙使用者只用眼睛即可控制iPad和iPhone的方式。此外，「音樂觸覺」將為聾人與聽力障礙使用者提供一種用iPhone觸感引擎體驗音樂的新方式；「聲音捷徑」將讓使用者能藉由發出自訂聲音來執行任務；「車輛移動提示」有助於在行駛中的車輛中使用iPhone或iPad時減少動暈症；VisionOS也將推出更多輔助使用功能。這些功能結合蘋果硬體和軟體的力量，運用Apple晶片、AI人工智慧和裝置端機器學習，隨著科技不斷進化，這個願景也持續實踐中。

在AI的驅動下，「眼動追蹤」為身體障礙的使用者提供一個僅用眼睛即可使用iPad和iPhone的內建選項，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。透過裝置端的機器學習技術，所有資料都安全地保存在裝置端，隱私更有保障。

「音樂觸覺」則是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式。啟用此輔助使用功能後，iPhone的觸感引擎會根據Apple Music的音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果，這功能也將以API形式供第三方開發者使用。

透過「聲音捷徑」，iPhone和iPad使用者可以指定Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」更專為影響言語的後天或漸進式病症（例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症ALS或中風）患者而設計，使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式，能加強更多種語音的辨識功能。為不說話或有失語風險的使用者，提供新境界的自訂功能和控制選項。

「車輛移動提示」則是暈車族福音，研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，此功能透過iPhone和iPad內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，出現在螢幕邊緣的動態小點則代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，且不干擾主要內容，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。

CarPlay將推出的輔助使用功能則是包括「語音控制」、「顏色濾鏡」和「聲音辨識」。透過「語音控制」，使用者只需用語音即可操作CarPlay和控制app。透過「聲音辨識」，聾人或聽力障礙的駕駛或乘客可以啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。對於色盲使用者，「顏色濾鏡」使CarPlay介面在視覺上更容易使用，並提供更多視覺輔助使用功能，包括粗體文字和放大文字。

另外，visionOS在今年也將推出全系統的「即時字幕」，幫助包括聾人和聽力障礙使用者在內的每個人，可以在即時溝通和app的音訊中跟上口頭對話。Apple Vision Pro將新增在Apple Immersive Video期間使用視窗欄移動字幕的功能，以及支援其他Made for iPhone聽力裝置和人工耳蝸聽力處理器。視覺輔助使用功能的更新當中，將為視力不佳的使用者或想避免強光和頻繁閃爍光的使用者新增「降低透明度」、「智慧反轉」和「調暗閃爍燈光」。

「個人聲音」將為面臨失語風險的使用者提供普通話中文版本。圖／蘋果提供
「個人聲音」將為面臨失語風險的使用者提供普通話中文版本。圖／蘋果提供
透過「語音捷徑」，iPhone和iPad使用者可以指定Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。圖／蘋果提供
透過「語音捷徑」，iPhone和iPad使用者可以指定Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。圖／蘋果提供
「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式。圖／蘋果提供
「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式。圖／蘋果提供
「車輛移動提示」是iPhone和iPad的全新體驗，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。圖／蘋果提供
「車輛移動提示」是iPhone和iPad的全新體驗，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。圖／蘋果提供
CarPlay的更新包括「聲音辨識」功能，讓聾人或聽力障礙的駕駛或乘客能啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。圖／蘋果提供
CarPlay的更新包括「聲音辨識」功能，讓聾人或聽力障礙的駕駛或乘客能啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。圖／蘋果提供
其他輔助使用功能更新包括「放大鏡」中新的「閱讀器模式」。圖／蘋果提供
其他輔助使用功能更新包括「放大鏡」中新的「閱讀器模式」。圖／蘋果提供

使用者 語音 音樂

延伸閱讀

文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

網傳文化部集資送iPhone 史哲：自己有、心領了

史哲將轉調！網傳文化部要求集資送iPhone 藍委批馬屁文化

蘋果Vision Pro登陸 快了

相關新聞

珠寶跨界打造義式美味饗宴 聯名GELATO、奢華下午茶

義大利製造珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立100週年，全球各地相關慶祝活動不斷。即日起至6月30日止...

蘋果推全新4大「輔助使用」功能 「動眼」就能操作iPhone、iPad

蘋果致力於讓所有人都能流暢體驗最新科技，為了達成這個目標，宣布在今年稍晚推出全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」，一種讓身...

票房天花板「勸世三姊妹」再創佳績！三分鐘賣完兩場小巨蛋

現象級音樂劇「勸世三姊妹」再創記錄，2024年三地巡演共計2.8萬張票券，一日內售罄，其中台中站、高雄站更是在台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心會員預購期間，即達八成佳績，冀盼能帶起全民音樂劇風潮，讓民眾將「進劇場看戲」納為日常娛樂的主要選擇。

嘉義咖啡節營造「植感」 18、19日在舊監獄宿舍群登場

2024嘉義咖啡節18、19日將在舊監獄宿舍群熱鬧登場！承辦嘉市工商發展投資策進會去年首度辦理咖啡節，將咖啡魅力與城市文...

李棟旭演繹TISSOT新潛水表形象大片曝光 凍齡帥氣感讓人好羨慕！

年紀越長反而更有魅力，已經42歲的李棟旭再度為了代言品牌TISSOT演繹全新Seastar海星系列潛水表，形象大片隨之釋出。以瑞士夏日寧靜湖泊為靈感拍攝而成，不僅使人羨慕李棟旭的凍齡帥氣感，更想與他一同在阿爾卑斯山下曬日光浴！

38樓美景！饗賓餐旅「第一間鐵板燒」 旨醞開放訂位

旗下擁有饗食天堂、旭集等多個品牌的饗賓餐旅，將於5月21日推出全新品牌「旨醞」，主打精緻化的鐵板燒套餐並擁有高樓景觀，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。