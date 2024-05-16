嘉義咖啡節營造「植感」 18、19日在舊監獄宿舍群登場
2024嘉義咖啡節18、19日將在舊監獄宿舍群熱鬧登場！承辦嘉市工商發展投資策進會去年首度辦理咖啡節，將咖啡魅力與城市文化完美融合，今年結合嘉義木都文化與永續理念將活動升級，營造展場「植感」，推出「Side by side」傳遞永續理念，攜手嘉大咖啡研習社辦理「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，活動還有市集、音樂、講座、DIY手作體驗等豐富內容。
市長黃敏惠說，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，嘉市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店密度全台第二，舉辦嘉義咖啡節為產地與消費市場搭起平台，讓嘉市成為嘉義咖啡門戶帶動觀光。其中蘊藏在地青年熱情、創意與活力，為嘉市注入生命力，邀請大家走入木都感受咖啡生活風格魅力。
工策會說，今年咖啡節有「植感」！活動選在充滿木都意象「舊監獄宿舍群」，以綠意植栽妝點老屋空間，讓咖啡節不僅享受美味咖啡的盛會，更是探索城市文化、品味生活風格好機會。咖啡永續展Side by side與OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟合作，傳遞永續理念，透過咖啡豆子品種、產地來源、種植方式到貿易途徑介紹，鼓勵大家喝咖啡之餘，關注地球永續發展。
包括青年創業風格咖啡店、阿里山咖啡莊園、手作甜點、家樂福等超過30家的品牌業者共襄盛舉，活動也邀請國王蝴蝶咖啡主理人「吳連銘」與百懋國際「曾伊慧」老師等咖啡職人開講，安排創作歌手王彙筑等人演出，並設計印有咖啡節公仔義式濃縮咖啡杯供民眾消費集點兌換，資訊可上嘉市工商發展投資策進會臉書粉絲專頁查詢。活動時間：18 、19日下午3點到晚上8點。
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