李棟旭演繹TISSOT新潛水表形象大片曝光 凍齡帥氣感讓人好羨慕！

年紀越長反而更有魅力，已經42歲的李棟旭再度為了代言品牌TISSOT演繹全新Seastar海星系列潛水表，形象大片隨之釋出。以瑞士夏日寧靜湖泊為靈感拍攝而成，不僅使人羨慕李棟旭的凍齡帥氣感，更想與他一同在阿爾卑斯山下曬日光浴！

作為TISSOT最經典的Seastar海星系列潛水表，在今年也帶來新作，搭載具備Nivachron™抗磁合金游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯，表徑縮小至40毫米，並提供橡膠表帶和精鋼表鍊等4種選擇，符合當前市場需求。而品牌亞洲大使的李棟旭在這系列形象大片中，透過隨意躺臥或是悠閒坐姿，並搭配多樣襯衫及短褲造型，讓手上的新款Seastar海星系列潛水表，傳遞出瑞士夏日涼爽氛圍。

新款Seastar海星系列潛水表皆配置快拆表帶，方便使用者快速自行更換，配搭出個人風格。圖／TISSOT提供

TISSOT全新海星系列腕錶共有4款，每只均配有單向旋轉礦物玻璃表圈，搭配更具質感的垂直髮絲漸層表盤，同時面盤邊緣逐漸變為黑色，增強整體漸變效果。其中兩款採用相同精鋼表殼和三板精鋼鍊帶設計，但有著綠松石色、黑色表面選擇。同時還有一款具有黑色表盤和金色PVD表圈，並搭配結合金色PVD和精鋼的雙色表鍊的雙色設計。最後更有全黑PVD表圈、塗層精鋼表殼，搭配藍色髮絲紋面盤與Tropic編織花紋黑色橡膠表帶的款式。全系列皆配置快拆表帶，方便使用者快速自行更換，配搭出個人風格。

李棟旭透過襯衫及短褲造型，讓手上的新款Seastar海星系列潛水表，傳遞出瑞士夏日涼爽氛圍。圖／TISSOT提供

李棟旭透過襯衫及短褲造型，讓手上的新款Seastar海星系列潛水表，傳遞出瑞士夏日涼爽氛圍。圖／TISSOT提供

李棟旭透過襯衫及短褲造型，讓手上的新款Seastar海星系列潛水表，傳遞出瑞士夏日涼爽氛圍。圖／TISSOT提供

李棟旭透過襯衫及短褲造型，讓手上的新款Seastar海星系列潛水表，傳遞出瑞士夏日涼爽氛圍。圖／TISSOT提供

TISSOT Seastar海星系列自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，礦物玻璃表圈，約23,600元。圖／TISSOT提供

TISSOT Seastar海星系列自動上鍊腕表，PVD金雙色精鋼表殼與表鍊，礦物玻璃表圈，約25,800元。圖／TISSOT提供

TISSOT Seastar海星系列自動上鍊腕表，黑色PVD精鋼表殼，橡膠表帶，礦物玻璃表圈，約23,900元。圖／TISSOT提供