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38樓美景！饗賓餐旅「第一間鐵板燒」 旨醞開放訂位
旗下擁有饗食天堂、旭集等多個品牌的饗賓餐旅，將於5月21日推出全新品牌「旨醞」，主打精緻化的鐵板燒套餐並擁有高樓景觀，預計將於5月17日開放訂位。
饗賓餐旅擁有饗A Joy、饗饗、真珠等多個品牌，類型囊括中式餐廳、百匯自助餐、台味餐廳、泰式餐廳等多種型態。即將開幕的「旨醞」，乃是集團第11個品牌，也是首個鐵板燒主題餐廳，地點位於新莊宏匯i-Tower 38樓，總坪數198坪，設有60席座位及3間包廂。除了高空視野之外，店內也設置集團首間「活海鮮水槽」。餐點則是以鐵板燒套餐為主軸，提供日本、美國頂級牛肉，還有鮑魚、龍蝦、北寄貝等精選海鮮。
「旨醞」預計在5月21日開幕試營運，採午餐、晚餐兩個時段，午餐每人2,680，晚餐則為每人3,280元，並且預計在5月17日上午10:00開放訂位。為喜愛鐵板燒料理的民眾，帶來全新的用餐選擇。
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