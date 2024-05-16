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38樓美景！饗賓餐旅「第一間鐵板燒」 旨醞開放訂位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「旨醞」主打鐵板燒料理，預計5月21日開始試營運。圖／饗賓餐旅提供
「旨醞」主打鐵板燒料理，預計5月21日開始試營運。圖／饗賓餐旅提供

旗下擁有饗食天堂、旭集等多個品牌的饗賓餐旅，將於5月21日推出全新品牌「旨醞」，主打精緻化的鐵板燒套餐並擁有高樓景觀，預計將於5月17日開放訂位。

饗賓餐旅擁有饗A Joy、饗饗、真珠等多個品牌，類型囊括中式餐廳、百匯自助餐、台味餐廳、泰式餐廳等多種型態。即將開幕的「旨醞」，乃是集團第11個品牌，也是首個鐵板燒主題餐廳，地點位於新莊宏匯i-Tower 38樓，總坪數198坪，設有60席座位及3間包廂。除了高空視野之外，店內也設置集團首間「活海鮮水槽」。餐點則是以鐵板燒套餐為主軸，提供日本、美國頂級牛肉，還有鮑魚、龍蝦、北寄貝等精選海鮮。

「旨醞」預計在5月21日開幕試營運，採午餐、晚餐兩個時段，午餐每人2,680，晚餐則為每人3,280元，並且預計在5月17日上午10:00開放訂位。為喜愛鐵板燒料理的民眾，帶來全新的用餐選擇。

即將開幕的「旨醞」，為饗賓餐旅第一間鐵板燒餐廳。圖／饗賓餐旅提供
即將開幕的「旨醞」，為饗賓餐旅第一間鐵板燒餐廳。圖／饗賓餐旅提供

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