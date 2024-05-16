SOGO大巨蛋D區主題餐廳開幕日確定！5家全台首店曝光

由遠東SOGO團隊經營的SOGO大巨蛋，以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，正式將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。Garden City有四大零售餐飲區域，今宣布D區主題餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」即將於5月30日與民眾見面。

大巨蛋D區14家主題餐飲大店首次曝光，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類串聯日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，同時看好串連台北東區及信義區的「夜經濟」，首度規畫營業到淩晨甚至24小時的餐廳，為台北東區「夜食尚」揭開新的序幕。

5月30日將開始啟用第一部分D區，打造一條涵蓋綠蔭休憩廊道，引進14家主題餐廳將陸續到位，主要規畫南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中還有4家寵物友善餐廳，餐廳空間從40坪的主題餐廳到200坪餐飲大店，共占地約1,300坪、1,422個座位數，餐廳營業時間從早上7:30開啟，到夜晚下班甚至周末凌晨的聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務。

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」、美式運動餐廳全台首店「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助取酒牆，可身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感、香港上市集團呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲-全台首店「湊湊火鍋·茶憩」、首度迎來24小時營業以港式餐飲結合餐酒館形式-全台首店「大巨星港式飲茶餐酒館」及以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」等5家全台首店餐飲品牌。

另外還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」，為大巨蛋打造日式居酒屋全球概念店等，14家餐廳將從5月30日起陸續開幕，6月3日前推出SOGO APP美食購物金，線上扣200點換100元美食電子購物金，最多可兌換1,000元，開幕期間除了各餐廳優惠外，還能再立即折抵省一波。