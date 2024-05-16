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夏日外出走跳一件襯衫就搞定！GU帶來多材質、花色新配搭選擇

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行品牌GU推出百搭襯衫系列，有著多種材質與花色、色系選擇，透過不同版型提供男、女適穿的單品。圖／GU提供
流行品牌GU推出百搭襯衫系列，有著多種材質與花色、色系選擇，透過不同版型提供男、女適穿的單品。圖／GU提供

無論是約會、日常通勤上班，或是假日想出門逛逛，擁有一件能百搭襯衫，相信是不少消費者期待的事情。流行品牌GU有感於這樣的穿搭需求，推出百搭襯衫系列，多種材質與花色、色系選擇，透過不同版型提供男、女適穿的單品。

GU百搭襯衫系列擁有5種材質選擇，包含柔軟又帶有光澤感的府綢、經典不敗丹寧、乾爽舒適亞麻、透氣性強的泡泡紗，以及今年全新推出的輕薄平滑尼龍。同時，提供多元花色與色系，除了基礎素面款式之外，也有適合夏天的印花、全新推出鏤空雕花款式，多達10幾款不同版型、風格的襯衫，讓每個人都能尋覓到適合自己的潮流搭配。另外，由於天氣漸漸炎熱，部分單品更有Dry吸汗快乾，或是輕薄不易皺、方便好整理的Easy Care機能，全系列只要590元起即可入手，輕鬆創造出個人魅力的夏日造型。

GU男裝尼龍oversized襯衫，790元。圖／GU提供
GU男裝尼龍oversized襯衫，790元。圖／GU提供

夏日除了襯衫之外，各式圖案T恤也是必備單品，UNIQLO則將推出全新UTGP2024：The Louvre系列UT。這一次是從全球近萬件的參賽作品中精選9件優秀作品運用在T恤上，最大獎由來自香港的Hinz Pak獲得，他的作品「蒙娜麗莎的飯糰」將知名羅浮宮博物館設計成飯糰，透過趣味手法隱喻藝術是豐富日常生活的必需品。不僅如此，獲得評審建築師大師India Mahdavi肯定的「米洛的維納斯」則是台灣得獎者Sonya Wang的設計，透過化繁為簡的手法更能感受當下欣賞大師之作所帶來的感動。

GU男裝亞麻混紡襯衫，790元。圖／GU提供
GU男裝亞麻混紡襯衫，790元。圖／GU提供

GU男裝oversized府綢襯衫，790元。圖／GU提供
GU男裝oversized府綢襯衫，790元。圖／GU提供

UNIQLO UTGP2024系列Sonya Wang作品，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UTGP2024系列Sonya Wang作品，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UTGP2024系列Hinz Pak作品，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UTGP2024系列Hinz Pak作品，590元。圖／UNIQLO提供

GU UNIQLO 建築師 羅浮宮 飯糰

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