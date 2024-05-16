全台最大以健康美為名的運動盛會「Fit Night Out美力運動派對」 6月15日登場

Women's Health 美力圈於2022 年 5 月首度將 Fit Night Out 美力運動派對引入台灣，以女性健康為活動宗旨，邀請追求健康的女孩們用一天的時間體驗各類運動訓練，已累積近2千名女孩與 Women’s Health 從早到晚一起運動的精彩回憶！2024 年台灣最盛大美力運動派對再度於6月15日回歸，此次更力邀萊美Les Mills、SpaceCycle成為課程協力夥伴，集結12位陣容堅強的專業教練群，規劃六大運動課程，包括嬋柔、女力綻放、戰鬥有氧、拉丁有氧派對、肌力雕塑、流行舞蹈等主題，是一場今夏不可錯過的運動盛會！

加開「男性專屬限定場」，一起成為更好的自己

以往為女性限定的美力運動派對，今年也有男生專屬場，這堂肌力雕塑SCULPT課程是結合核心訓練、啞鈴負重訓練以及高強度間歇訓練的混合運動，能打造極佳的全身性運動旅程，有效塑造男性主要肌群線。Women’s Health 希望透過活動的號召與呼籲，建立起不分男女、不分年紀，每一個人都能從自身做起，養成運動習慣、注重健康飲食，唯有心靈與身體同步保養，才能獲得長久的健康快樂。

名人KOL應援參與，以行動支持「動起來」的美好

除了有豐富多元的運動課程外，活動中更邀請到新生代演員包括林思宇（宇宙）、陸夏、程予希等，在節目《全民運動會》中備受矚目的林家祐，以及知名健身KOL包括丹丹Dani、咪咪、Hana漢娜等，出席不同課程場次，與所有報名的學員們一起動起來，和熱愛運動健康的你一同感受運動帶來的美好。

新生代演員宇宙、陸夏應援出席，將與大家一起運動享受健康美。圖／《Women’s Health》美力圈提供

千元超值好禮帶回家，美力市集好玩又好逛

只要報名參加運動課程的學員，就能獲得專屬禮物袋，此次最特別的禮物首推超可愛的「Women’s Health 經典復刻版花生球」，色系上以品牌經典活力橘亮相，小小的一顆按摩球不僅攜帶方便，運動後可以使用它來做局部的筋膜放鬆，若是上班久坐或久站，也可以透過它按摩腳底，促進血液循環，是對於健康很有幫助的運動輔具。此外更有多款營養補給、美妝美體小物等，寵粉無極限，絕對物超所值！同時6/15當天將於臺北文創的1F文創穿廊舉辦「美力市集」，邀集數家不同品牌設攤共同響應，各式好物推薦與互動體驗皆為免費入場。

無論是健身新手或運動好手，都歡迎一起報名參加「美力運動派對」，超值雙人票只要950元，趕快相約好友一起來玩！課程熱賣即將額滿，立即報名！>>> https://whtw.re/5smvnd/udn

實用又可愛的「Women’s Health 經典復刻版花生球」。圖／《Women’s Health》美力圈提供

《活動資訊》

Women's Health Fit Night Out美力運動派對

地點：松山文創園區 2F多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）

時間：2024/6/15 (六) 08:00-22:30

08：30～09：30｜嬋柔GYROKINESIS

10：30～11：30｜女力綻放 POWER MOVE

13：00～14：00｜戰鬥有氧 BODYCOMBAT

15：00～16：00｜拉丁有氧派對LATINO HIIT

17：00～18：00｜肌力雕塑SCULPT（男性專場）

19：00～19：45｜流行舞蹈LESMILLS DANCE

Women's Health Fit Night Out美力市集

地點：臺北文創 1F文創穿廊（近松菸誠品）

時間：09：30～20：30