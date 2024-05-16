票房天花板「勸世三姊妹」再創佳績！三分鐘賣完兩場小巨蛋

現象級音樂劇「勸世三姊妹」再創記錄，2024年三地巡演共計2.8萬張票券，一日內售罄，其中台中站、高雄站更是在台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心會員預購期間，即達八成佳績，冀盼能帶起全民音樂劇風潮，讓民眾將「進劇場看戲」納為日常娛樂的主要選擇。

由Sonicues躍演製作、大慕可可、聯合數位文創共同出品的中文音樂劇「勸世三姊妹」，自2023年世界首演後屢創佳績，「你搶到勸世了嗎？」更成為劇場愛好者中，相互問候的開場白，甚至是沒有接觸過劇場的民眾，也開始接觸各個藝文場館，只求在場館會員預購期間，就能優先搶票，一睹三姊妹風采。

由張擎佳、張芳瑜、宮能安、呂承祐等人所主演的「勸世三姊妹」，在沒有明星卡司加持的情況下，屢屢突破票房天花板，為單純從事音樂劇領域的表演者，帶來一劑強心針。躍演劇團的長期訓練制度，也體現在演出當中；不論是文本的深度理解、歌唱技巧、舞蹈能力等基本功訓練，都讓這群原本默默無名的演員，成為粉絲心中的「我推」，帶動起音樂劇領域的粉絲文化；演員個人的經營，更為明顯及多元，不論是演員自身的表演能力、跨足講演、純戲劇、影視演出，或是群眾關係，都備受矚目，也是新的學習。

「勸世三姊妹」2023年世界首演後屢創佳績，「你搶到勸世了嗎？」更成為劇場愛好者中，相互問候的開場白，甚至是沒有接觸過劇場的民眾，也開始接觸各個藝文場館。攝影／林政億

繼去年與師園等異業合作，今年「勸世三姊妹」則從生活全方位來體貼觀眾朋友，包含萬國行李箱、國泰航空、焦糖楓、Solone化妝品等各類型合作，擴展「勸世三姊妹」在不同族群的能見度及觸擊率，為該戲打造完整的品牌IP，盼能將表演藝術產業的運營模式，走出一個不一樣的路線。

躍演更是積極將「勸世三姊妹」推向國際，介紹給紐約、韓國等音樂劇業界人士，今年五月更由文策院協力，首度受邀參與坎城影展，進行台灣原創IP介紹，讓品牌IP能夠不斷活絡翻轉，也將台灣的牽亡文化、台語文化，推展至國際成為足以代表台灣的文化資產。