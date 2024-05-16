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麻將「柚胡」了？WAT柚子胡椒氣泡雞尾酒翻玩諧音梗

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「柚子胡椒」氣泡雞尾酒將東方的柚子風味與西方的調酒文化相融合，並在包裝上玩諧音梗「柚胡了」。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「柚子胡椒」氣泡雞尾酒將東方的柚子風味與西方的調酒文化相融合，並在包裝上玩諧音梗「柚胡了」。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接初夏，台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，推出全新「柚子胡椒」氣泡雞尾酒，即日起於全台全家便利商店、家樂福、大潤發上市。本次以「環遊世界」為構想主題，首站從日本出發，翻玩日本料理中廣為人知的調味料「柚子胡椒」，這款調酒結合了柚子獨特的酸甜微苦爽口風味和胡椒的微辣香氣，激起了無數飲客的舌尖革命。

「柚子胡椒」氣泡雞尾酒翻玩令人熟悉的日式調味料「柚子胡椒」，將東方的柚子風味與西方的調酒文化相融合，以清香的柚子與四季春茶的淡雅茶香，結合淡淡辛口的胡椒香氣，譜出和諧又新奇的口感，呈現出獨特的美妙滋味，融合4%酒精風味譜出多層次的創新感受，搭配日式燒肉、串燒、丼飯、一夜乾或傳統台灣小吃等食物，都很適合。

一向在設計上獨創一格的WAT，這次外包裝設計以俏皮可愛的柚子插圖，手上拿著台灣國粹——麻將，以諧音梗「柚胡了」，俏皮的名字加上微醺的酒精，好喝又好玩。

「柚子胡椒」氣泡雞尾酒每罐售價59元。即日起於全台全家便利商店3件82折；家樂福、大潤發，2件90元。凡到WAT信義店及赤峰店消費，即可以半價加價購入手「柚子胡椒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「柚子胡椒」氣泡雞尾酒以清香的柚子與四季春茶的淡雅茶香，結合淡淡辛口的胡椒香氣。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「柚子胡椒」氣泡雞尾酒以清香的柚子與四季春茶的淡雅茶香，結合淡淡辛口的胡椒香氣。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本料理 柚子

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