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貝果轉身變冰棒！好丘攜手全家 2大話題新品攻佔味蕾

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
好丘Good Cho's與全家便利商店攜手，推出「柚香檸檬奶酥貝果」（左）與「鳳梨柚子冰棒」。圖／好丘Good Cho's提供
好丘Good Cho's與全家便利商店攜手，推出「柚香檸檬奶酥貝果」（左）與「鳳梨柚子冰棒」。圖／好丘Good Cho's提供

炎炎夏日即將到來，創意滿滿的貝果第一品牌好丘Good Cho's，再度打破「貝果界美味天花板」想像高度，與全家便利商店攜手合作，推出極具日式風情的「柚香檸檬奶酥貝果」；除貝果外，更以經典高人氣貝果口味「柚子鳳梨」為靈感，將其復刻成「鳳梨柚子冰棒」。以上兩款好丘最新跨界創意口味，即日起在全家便利商店同步美味出擊，讓消費者們在大熱天中也能享受好丘消暑對策。

「柚香檸檬奶酥貝果」每顆39元，以帶有堅果香氣的印度阿薩姆紅茶為基底，將茶葉細磨成粉後揉入貝果麵糰，淡淡的紅茶香令人驚豔，綿密又香氣十足的奶酥餡中，加入了屏東在地生產的新鮮檸檬汁，搭配台灣產的黃金柚子乾，三者揉合成濃郁帶著檸檬與柚子清香的絕妙組合，果香、奶香、茶香的完美比例，讓每一口都嘗到酸甜清爽好滋味。

「鳳梨柚子冰棒」每支49元，使用台灣最自豪的鳳梨和韓國的柚子醬，完美重現經典的酸甜滋味，並以「水冰」為主要基底，透過六至八小時不斷翻拌，讓快要結成硬冰的汁液呈現鬆軟度，並加入鳳梨果粒，使冰棒更增加咀嚼口感。冰脆的清爽滋味與鳳梨的香氣相融合，再加上夾心內餡的韓國柚子醬的甜味，每一口都是享受。

好丘經典貝果首度化身冰品「鳳梨柚子冰棒」，每支49元。圖／好丘Good Cho's提供
好丘經典貝果首度化身冰品「鳳梨柚子冰棒」，每支49元。圖／好丘Good Cho's提供
好丘與全家便利商店跨界新作「柚香檸檬奶酥貝果」，每顆39元。圖／好丘Good Cho's提供
好丘與全家便利商店跨界新作「柚香檸檬奶酥貝果」，每顆39元。圖／好丘Good Cho's提供

冰棒 柚子 鳳梨

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