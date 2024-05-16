貝果轉身變冰棒！好丘攜手全家 2大話題新品攻佔味蕾

炎炎夏日即將到來，創意滿滿的貝果第一品牌好丘Good Cho's，再度打破「貝果界美味天花板」想像高度，與全家便利商店攜手合作，推出極具日式風情的「柚香檸檬奶酥貝果」；除貝果外，更以經典高人氣貝果口味「柚子鳳梨」為靈感，將其復刻成「鳳梨柚子冰棒」。以上兩款好丘最新跨界創意口味，即日起在全家便利商店同步美味出擊，讓消費者們在大熱天中也能享受好丘消暑對策。

「柚香檸檬奶酥貝果」每顆39元，以帶有堅果香氣的印度阿薩姆紅茶為基底，將茶葉細磨成粉後揉入貝果麵糰，淡淡的紅茶香令人驚豔，綿密又香氣十足的奶酥餡中，加入了屏東在地生產的新鮮檸檬汁，搭配台灣產的黃金柚子乾，三者揉合成濃郁帶著檸檬與柚子清香的絕妙組合，果香、奶香、茶香的完美比例，讓每一口都嘗到酸甜清爽好滋味。