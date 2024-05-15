燦坤「AI電競節」全館筆電5折起 滿額加碼抽巴黎雙人來回機票看奧運

AI熱潮持續延燒，燦坤即日起自5月31日發起「AI電競節」，全館AI筆電直降5折起，指定電競筆電最高下殺15,000元，憑舊筆電換新AI機種最低只要0元起；Acer、ASUS、LENOVO、MSI等4大品牌指定機種滿2.5萬送最高1,500元現折券，最新14代HX電競筆電再享最多12期0利率。活動期間全館消費滿501元就有機會抽中「台北-巴黎雙人來回機票」，免費前進巴黎看奧運。凡於5月17日至5月20日期間消費滿520元，加碼抽5,200燦坤K幣。另外還有8大指定銀行祭銀行贈品券，刷「台新 × 燦坤聯名卡」消費滿額最高可現折2,599元，週末還能再享店內消費2%回饋無上限。

本月AI筆電3大主打星，首推MSI 15.6吋Cyborg AI電競筆電，搭載最新Core Ultra 7晶片與Nvidia RTX4050光追顯卡，活動價現省4,000元，5月26日前登錄再送1,000元電子券；另一款acer掠奪者Predator 16吋AI高階電競系列，13代i5-13500 HX高效能晶片與強大的RTX4060-8G光追獨顯，滿血版瘋狂下殺8.5折，活動價36,900元，除享升級3年保固外，獨家再送迷你電動榨汁機與威力導演剪輯軟體。6月底前凡符合學生或教職員身份者，買Microsoft Surface指定系列獨享9.5折優惠。

桌上型主機及螢幕商品也祭出獨家優惠迎戰AI電競節，強打Acer電腦主機7.3折起；電競螢幕系列推薦刷新率達180Hz的MSI 27型IPS機種、享活動價7.4折起；Acer 27型2K HDR液晶顯示器現省2,111元，再送32GB隨身碟。買電腦加購ACER指定Wi-Fi 6E路由器享加購價6.1折起；HP黑白雷射複合機+影印紙3包組享組合價4,990元。資通訊周邊配件加購另享獨家優惠，羅技商務鍵鼠6.6折起、MSI電競鍵鼠/耳麥7.7折起。

蘋果、三星5月促銷檔強勢加碼AI電競月，買iPhone指定機型刷台新燦坤聯名卡周末最高回饋9%；第10代iPad 10.9吋降價3,000元，活動價只要11,900元起；MacBook Air 13吋M2最高現折2,723元。三星手機/平板系列商品免費享多1年原廠保固服務，Galaxy S24新機買就送總價值5,160元的周邊及錶帶單品；憑學生證購買Samsung資通訊商品，再享教育價7折起優惠。