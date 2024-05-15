快訊

美國派白宮前經濟主席、前副國務卿來台參加520 籲北京勿挑釁

台積電ADR早盤創新高 折合普通股每股「破千元大關」

Toyz認愛篠崎泫「今年才交往」 入獄前正式回應結婚傳聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠瓶身掰掰！雪碧全面變透明瓶 沛綠雅設計款新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雪碧今夏將由綠色瓶身改版為透明瓶身。圖／可口可樂提供
雪碧今夏將由綠色瓶身改版為透明瓶身。圖／可口可樂提供

飲料的「瓶身」，一直是極為重要的主題元素。為了因應環保趨勢，「雪碧」今夏將綠色瓶身改版為「透明瓶身」，更有助於回收、為環保盡心力，購買新品還有機會抽中「Gogoro VIVA MIX」。至於氣泡天然礦泉水「沛綠雅」（Perrier）攜手法國設計鬼才「菲利普史塔克」打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」，呈現全新的視覺美感。

自1961年問世以來，「雪碧」即以綠色作為品牌主色調。今夏全新改版的「透明瓶」，保留綠色標籤，並將原有瓶身的綠色添加劑去除，除了呈現出清涼的氣泡外，進行瓶身回收時也能夠重新製成寶特瓶，進而推動塑料的循環經濟，也能進一步落實可口可樂公司「瓶到瓶（Bottle To Bottle）」的循環永續策略，為環保盡一份心力。

隨著全新瓶身亮相，包括350 mL、600 mL、1.25 L、2L以及雪碧無糖600 mL均會全面更換。另外在6月1日至7月10日期間，購買「雪碧」全系列透明瓶，即可登錄發票抽獎，有機會獲得Gogoro VIVA MIX（市值76,980元）。另外針對不同通路，也有推出雪碧600ml「第2瓶10元」、「任2瓶49元」、「任2件有機會抽中0元起」等不同優惠。

來自法國的氣泡天然礦泉水「沛綠雅」（Perrier），今年夏季攜手法國當代最具影響力的設計鬼才「菲利普史塔克（Philippe Starck）」打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」。菲利普史塔克以獨特創新、極簡前衛的藝術設計聞名，除了知名的「外星人榨汁機」，更擔任2024年巴黎奧運金牌設計。

為慶祝品牌160週年，本次限量推出的「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」，運用菲涅耳透鏡為靈感進行重新翻玩，在玻璃瓶身上雕刻細緻水平羅紋，再雕刻立體線條，透過瓶身的光影折射，呈現出沛綠雅氣泡的圓潤，也讓瓶身更符合人體工學。311ml每瓶300元，727ml每瓶400元。至官方指定通路購買沛綠雅氣泡天然礦泉水商品，也有機會抽中沛綠雅 x 菲利普史塔克聯名限量款及周邊商品。

「沛綠雅」攜手菲利普史塔克，打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」。圖／沛綠雅提供
「沛綠雅」攜手菲利普史塔克，打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」。圖／沛綠雅提供

法國 綠色

延伸閱讀

SHANG XIA上下攜手當代藝術家黃宇興 推限量典藏作品

快收！沛綠雅攜手設計鬼才史塔克 聯名氣泡水限量抵台

沒人在充電！高雄Gogoro電池交換站突爆炸起火 一旁加油站員工嚇壞

母子怒告GOGORO設計不良害摔車 法官判免賠：製造無瑕疵

相關新聞

唐吉訶德扭蛋「藏籤」事件再道歉 業者：全數提供最大賞還可退費

日系生活雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德近期傳出「TENGA扭蛋藏籤」的爭議，引發眾多網友不滿抗議，除了TEN...

綠瓶身掰掰！雪碧全面變透明瓶 沛綠雅設計款新登場

飲料的「瓶身」，一直是極為重要的主題元素。為了因應環保趨勢，「雪碧」今夏將綠色瓶身改版為「透明瓶身」，更有助於回收、為環...

全國電子開創「LIFE+新元界」AI體驗新未來！元宇宙虛擬商店、全新數位服務齊發

3C家電通路開創新局，全國電子邁向「LIFE+新元界」，與Google Cloud、IN3D共同打造「元宇宙虛擬商店」，...

星鰻堆成山！定食8「浪鰻炸蝦晴空塔」 聯名週邊登場

爭鮮旗下的「定食8」 ，本季首度與插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名，將本土文創插畫及日本慶典元素相結合，以「炸...

海尼根攜手Draft Land推出獨家特調 只供應到7月底

日前海尼根在信義區首度攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」，舉辦全台最嗨的 Afterwork Party...

遊日夯！高雄機場今夏航班增2.7倍 3航線可望冬季復飛

疫後民眾瘋出國，除了桃園機場出入境人次屢創新高，高雄機場國際線也復甦強勁，今年夏季班表每周300班，已恢復疫情前8成，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。