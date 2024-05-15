綠瓶身掰掰！雪碧全面變透明瓶 沛綠雅設計款新登場
飲料的「瓶身」，一直是極為重要的主題元素。為了因應環保趨勢，「雪碧」今夏將綠色瓶身改版為「透明瓶身」，更有助於回收、為環保盡心力，購買新品還有機會抽中「Gogoro VIVA MIX」。至於氣泡天然礦泉水「沛綠雅」（Perrier）攜手法國設計鬼才「菲利普史塔克」打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」，呈現全新的視覺美感。
自1961年問世以來，「雪碧」即以綠色作為品牌主色調。今夏全新改版的「透明瓶」，保留綠色標籤，並將原有瓶身的綠色添加劑去除，除了呈現出清涼的氣泡外，進行瓶身回收時也能夠重新製成寶特瓶，進而推動塑料的循環經濟，也能進一步落實可口可樂公司「瓶到瓶（Bottle To Bottle）」的循環永續策略，為環保盡一份心力。
隨著全新瓶身亮相，包括350 mL、600 mL、1.25 L、2L以及雪碧無糖600 mL均會全面更換。另外在6月1日至7月10日期間，購買「雪碧」全系列透明瓶，即可登錄發票抽獎，有機會獲得Gogoro VIVA MIX（市值76,980元）。另外針對不同通路，也有推出雪碧600ml「第2瓶10元」、「任2瓶49元」、「任2件有機會抽中0元起」等不同優惠。
來自法國的氣泡天然礦泉水「沛綠雅」（Perrier），今年夏季攜手法國當代最具影響力的設計鬼才「菲利普史塔克（Philippe Starck）」打造全新聯名限量款「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」。菲利普史塔克以獨特創新、極簡前衛的藝術設計聞名，除了知名的「外星人榨汁機」，更擔任2024年巴黎奧運金牌設計。
為慶祝品牌160週年，本次限量推出的「PERRIER + STARCK聯名氣泡水」，運用菲涅耳透鏡為靈感進行重新翻玩，在玻璃瓶身上雕刻細緻水平羅紋，再雕刻立體線條，透過瓶身的光影折射，呈現出沛綠雅氣泡的圓潤，也讓瓶身更符合人體工學。311ml每瓶300元，727ml每瓶400元。至官方指定通路購買沛綠雅氣泡天然礦泉水商品，也有機會抽中沛綠雅 x 菲利普史塔克聯名限量款及周邊商品。
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