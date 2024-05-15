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唐吉訶德扭蛋「藏籤」事件再道歉 業者：全數提供最大賞還可退費

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DON DON DONKI西門店近期傳出「TENGA扭蛋藏籤」爭議，官方提供參與活動的消費者退費補償。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI西門店近期傳出「TENGA扭蛋藏籤」爭議，官方提供參與活動的消費者退費補償。記者黃筱晴／攝影

日系生活雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德近期傳出「TENGA扭蛋藏籤」的爭議，引發眾多網友不滿抗議，除了TENGA於13日回應表示「提供兩波活動所有消費者最大賞」之外，DON DON DONKI也於稍早在官方粉絲團發出聲明，表示「即日起參與兩波活動所有消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費」。

DON DON DONKI（台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司）於聲明稿中表示，第二波活動中，因我方人員的作業疏忽，導致「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」獎項未放進扭蛋機中，以及內部未將活動內容表達清楚，對於參加此活動消費者造成困擾，敝司深感抱歉。

而除了先前公告參與兩波活動所有消費者全數提供「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」乙個之外，現在更提出兩波有參加活動的消費者還可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費，並對此次事件對消費者造成困擾再次致上歉意。

DON DON DONKI強調，「對於此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，敝司也責無旁貸概括承受。針對政府之消費者保護官提出的申訴，我們必定會按照程序配合詳細調查並報告，避免再次發生。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。」

扭蛋 消費者 退費

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