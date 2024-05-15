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全國電子開創「LIFE+新元界」AI體驗新未來！元宇宙虛擬商店、全新數位服務齊發

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子行銷長暨發言人林奕君（圖右）表示，全國電子推出「元宇宙虛擬商店」和數位化工具，並進行虛實整合，提供更優質便利的消費體驗。記者吳致碩／攝影
全國電子行銷長暨發言人林奕君（圖右）表示，全國電子推出「元宇宙虛擬商店」和數位化工具，並進行虛實整合，提供更優質便利的消費體驗。記者吳致碩／攝影

3C家電通路開創新局，全國電子邁向「LIFE+新元界」，與Google Cloud、IN3D共同打造「元宇宙虛擬商店」，是亞洲第一間3D互動式元宇宙3C家電商店，首創3D尋寶電商展間，只需透過網頁連結，用手機、平板、筆電皆可隨時進入元宇宙空間，享受如同PS5般的高畫質立體購物，成功博得Z世代、Alpha世代的關注，上線首3日便吸引6.5萬人進站體驗。

全國電子「元宇宙虛擬商店」由金馬獎藝術總監操刀設計，以台灣居家風格出發，佐以天空宇宙蒼穹的科幻元素與可愛的虛擬導覽員「小梅」迎賓，在充滿魅力的奇想生活情境中，帶來「遊戲化」的3D沉浸式購物體驗。展間中有各種「彩蛋」小驚喜與互動任務，完成任務即可獲得不同折價券或會員點數，就像玩電玩遊戲一樣新潮有趣。

進入全國電子「元宇宙虛擬商店」，消費者可在擬真3D空間自由探索、與3C家電互動，透過點擊就可敞開門中門冰箱，或是啟動掃地機器人、蒸氣電子衣櫥、義式咖啡機、微波爐等，擬真情境栩栩如生，點選「3D」更可360度翻轉欣賞商品外觀；如果看到心儀商品，直接點擊就可加入購物車下單，同步提供不同品牌機型可供參考，兼具2D線上購物的便利性和3D沉浸式展示功能，展現新時代新零售的樣貌。

為了讓「揪感心」數位服務再升級，全國電子App於4月初率先上線，累積下載量已超過3萬次以上，更推出「全國電子行動支付」，一站式整合線上購物、消費積點、折價券兌換、售後線上報修、保固申請、數位使用說明書等全方位智慧服務。除了數位使用說明書方便消費者隨時快速查閱，商品損壞時也能在App線上報修，並完整掌握送修處理進度。

全國電子董事長林政勲表示，推出App與行動支付、「元宇宙虛擬商店」等數位化工具，首要目標就是提供更新奇、便利的線上購物體驗與服務，提升消費者的黏著度，同時打破實體門市陳列空間的局限，讓門市人員可運用數位化工具做更深入的商品展示，解決傳統零售通路痛點，並開放線上下單、門市取貨，虛實串聯整合更緊密。

全國電子日前舉辦迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」記者會，現場將近30家3C家電品牌共襄盛舉。圖／全國電子提供
全國電子日前舉辦迎向50周年鉅獻「LIFE+新元界」記者會，現場將近30家3C家電品牌共襄盛舉。圖／全國電子提供
全國電子邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，打造「元宇宙虛擬商店」。圖／全國電子提供
全國電子邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，打造「元宇宙虛擬商店」。圖／全國電子提供

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