星鰻堆成山！定食8「浪鰻炸蝦晴空塔」 聯名週邊登場

爭鮮旗下的「定食8」 ，本季首度與插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」聯名，將本土文創插畫及日本慶典元素相結合，以「炸蝦」為主軸，自5月15日起分批推出4款加價聯名週邊，包括有貼紙、行李束帶、抱枕、折疊購物袋等不同品項。同時定食8也推出期間限定浪鰻炸蝦晴空塔、花見豚骨拉麵等多款新品，打造夏季的滋味。

即日起至9月10日期間，定食8推出期間限定的「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」。其中「浪鰻炸蝦晴空塔」將酥炸星鰻為主角，整大片如同晴空塔般佇立於白飯中，並搭配上炸蝦、牡蠣、蟹味棒、蕃薯、四季豆等食材，定食套餐每份240元。另款「花見豚骨拉麵」以豚骨高湯融合香蒜、黑麻油為基底，搭配上特製醬料燉煮、如同花瓣擺放的國產豬梅花叉燒，搭配青蔥、溏心蛋與檸檬片，每份套餐240元。此外，還有復刻回歸的「蒜香牛排」定食、新品「伊比利炭燒松阪豚」定食套餐可以選擇。