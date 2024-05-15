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海尼根攜手Draft Land推出獨家特調 只供應到7月底

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
海尼根攜手 Draft Land 推出「Punch Out 星銀特調」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根攜手 Draft Land 推出「Punch Out 星銀特調」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日前海尼根在信義區首度攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」，舉辦全台最嗨的 Afterwork Party，不僅吸引許多時髦的都市工作者前往，更在信義區掀起一陣綠色旋風。當時供應的「Punch Out 星銀特調」，將在「Draft Land」持續供應至7月底，歡迎上班族趁著夏日，來到這裡慶祝下班時刻，更盡興地做自己。

「Punch Out 星銀特調」的創作靈感，源自於下班打卡概念，以滑順細緻的星銀啤酒為基底，與Draft Land調酒師共同精心調配，融合代表海尼根經典綠色的檸檬草、加上象徵海尼根紅星的荔枝，打造出清新爽口的夏日風味，讓水果香氣與滑順細緻的口感相輔相成，清新沁涼的風味除了可以為大家在夏季注入清新和活力，也獲得了一個讓身心靈放鬆的機會。

想要知道接下來「Afterwork By Heineken」，還會帶來什麼樣層出不窮的驚喜，歡迎搶先關注海尼根官方IG（https://www.instagram.com/heineken_tw）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Punch Out 星銀特調」，將在「Draft Land」持續供應至7月底。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Punch Out 星銀特調」，將在「Draft Land」持續供應至7月底。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Punch Out 星銀特調」的創作靈感，源自於下班打卡概念，邀請上班族在下班後，更盡興地做自己。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Punch Out 星銀特調」的創作靈感，源自於下班打卡概念，邀請上班族在下班後，更盡興地做自己。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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