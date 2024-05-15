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海尼根攜手Draft Land推出獨家特調 只供應到7月底
日前海尼根在信義區首度攜手亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」，舉辦全台最嗨的 Afterwork Party，不僅吸引許多時髦的都市工作者前往，更在信義區掀起一陣綠色旋風。當時供應的「Punch Out 星銀特調」，將在「Draft Land」持續供應至7月底，歡迎上班族趁著夏日，來到這裡慶祝下班時刻，更盡興地做自己。
「Punch Out 星銀特調」的創作靈感，源自於下班打卡概念，以滑順細緻的星銀啤酒為基底，與Draft Land調酒師共同精心調配，融合代表海尼根經典綠色的檸檬草、加上象徵海尼根紅星的荔枝，打造出清新爽口的夏日風味，讓水果香氣與滑順細緻的口感相輔相成，清新沁涼的風味除了可以為大家在夏季注入清新和活力，也獲得了一個讓身心靈放鬆的機會。
想要知道接下來「Afterwork By Heineken」，還會帶來什麼樣層出不窮的驚喜，歡迎搶先關注海尼根官方IG（https://www.instagram.com/heineken_tw）。
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