遊日夯！高雄機場今夏航班增2.7倍 3航線可望冬季復飛

疫後民眾瘋出國，除了桃園機場出入境人次屢創新高，高雄機場國際線也復甦強勁，今年夏季班表每周300班，已恢復疫情前8成，其中日本航線每周班次也由去年冬季班表的29班成長至78班，增加2.7倍。民航局表示，台灣虎航飛往茨城航線預計7月轉為定期航班，並於冬季新闢飛航日本岡山航線。另外，札幌及熊本航線也盼在冬季班表復飛。

交通部今天由次長林國顯率領民航局長何淑萍、航政司長韓振華陪同交通委員會前往高雄機場考察。民航局指出，在政府及航空業共同努力下，高雄機場國際線目前穩定復甦，今年夏季班表每週300班，已恢復至疫情前的82%，也比去年的205班大幅提升。

民航局進一步分析，高雄國際線目前已恢復25個航點，重要航點如日本的成田、大阪、福岡、沖繩及名古屋等5個航點，每周班也成長至78班；東南亞航線吉隆坡、新加坡、曼谷蘇凡納布與廊曼及峴港等5處航點，每周班次也提升至67班；韓國航線由每周3班成長至32班，澳門則由27班提升至95班。

民航局也指出，航空公司陸續在高雄布局開闢更多航線，像是台灣虎航在今年4月起先以包機飛航茨城，預計在7月轉為定期航班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線；另一方面，業者也正籌劃，希望札幌及熊本航線能在今年冬季班表復飛。

林國顯指出，高雄機場於疫後飛航的航點，扣除兩岸航點後，幾乎已恢復到疫情前水準，後續也請民航局與高雄市政府合作，持續提高旅客量與航班數；另請民航局應朝發展高雄機場成為特色機場目標，提升旅客服務品質，對於高雄機場新航廈的建設期程，也盼在不影響現有機場運作下，持續滾動檢討。

何淑萍表示，高雄機場國際線空橋因已年久老舊，自去年起陸續汰換更新，今年底前可完成全部16座空橋汰換工作。另外，新航廈計畫的各標工程已按時程陸續展開，新建立體停車場工程將完成設計並進入施工階段，而新航廈工程也將於下半年決選設計廠商進入細部設計階段。