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山系穿搭指標UNEEK迎十周年 首推全新設計帆船鞋、穆勒鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
KEEN為了UNEEK系列十周年，特別推出全新UNEEK II HARVEST和UNEEK II CONVERTIBLE款式。圖／KEEN提供
KEEN為了UNEEK系列十周年，特別推出全新UNEEK II HARVEST和UNEEK II CONVERTIBLE款式。圖／KEEN提供

美國戶外休閒鞋履品牌KEEN的產品能更受到全球消費者熟悉並喜愛，旗下的UNEEK系列功不可沒。透過兩條特殊彈性編繩牽動與勾連，勾勒並調整出鞋面形狀，達到有如客製化效果，讓UNEEK素有涼鞋之王美名，今年便是它迎來十周年。

於是，KEEN為了UNEEK系列十周年，特別推出全新UNEEK II HARVEST和UNEEK II CONVERTIBLE款式，同樣以編繩勾勒出帆船鞋和穆勒鞋。其中KEEN將多年來的廢料回收再製理念，實踐在全新的UNEEK II HARVEST帆船鞋上，所有都是由再生材料製成，鞋床則是以天然軟木包覆，並在橡膠外底添加黃麻，以減少石化產品使用。而UNEEK II CONVERTIBLE穆勒鞋，歷時三年半的構思和創作，重塑簡單樸實的經典設計外，柔軟貼合的後跟織帶提供兩種穿著方式，展現獨一無二的山系魅力。

TEVA迎來品牌創立第40年，於是便以80年代至今的招牌鞋款為啟發，推出Revive復刻系列設計。圖／TEVA提供
TEVA迎來品牌創立第40年，於是便以80年代至今的招牌鞋款為啟發，推出Revive復刻系列設計。圖／TEVA提供

無獨有偶，TEVA則是迎來品牌創立第40年，於是便以80年代至今的招牌鞋款為啟發，推出Revive復刻系列設計。像是致敬TEVA創始的第一雙涼鞋的Original Sandal，織帶上波浪圖騰印記著如同美國大峽谷科羅拉多河意象傳遞品牌生於戶外的根源。不可少的還有重新詮釋90年代精神的Original Alp和Hurricane XLT2鞋款；Original Alp Revive羅馬綁帶設計奠定運動涼鞋結構，而Hurricane XLT2則是一雙舒適、抓地、耐磨等機能兼備的水陸運動涼鞋。

TEVA Hurricane XLT2 Revive系列涼鞋，2,580元。圖／TEVA提供
TEVA Hurricane XLT2 Revive系列涼鞋，2,580元。圖／TEVA提供

TEVA Original Alp Revive系列涼鞋，1,980元。圖／TEVA提供
TEVA Original Alp Revive系列涼鞋，1,980元。圖／TEVA提供

KEEN UNEEK系列UNEEK II HARVEST鞋，4,350元。圖／KEEN提供
KEEN UNEEK系列UNEEK II HARVEST鞋，4,350元。圖／KEEN提供

KEEN UNEEK系列UNEEK II CONVERTIBLE鞋，4,200元。圖／KEEN提供
KEEN UNEEK系列UNEEK II CONVERTIBLE鞋，4,200元。圖／KEEN提供

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