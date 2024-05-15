快訊

免再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

獨／是否被餵藥？2幼子遭悶殺激烈掙扎 姊嘴角疑留「白色粉末」

中職／獅隊噩耗！林靖凱膝蓋韌帶撕裂 休10個月本季報銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

G-SHOCK最有夏天感新表報到！多彩漸層玻璃鏡面好吸睛

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK以夏日海灘自由氛圍為靈感，推出BEACH TIME LAPSE系列腕表。圖／CASIO提供
G-SHOCK以夏日海灘自由氛圍為靈感，推出BEACH TIME LAPSE系列腕表。圖／CASIO提供

沒有多項獨門技術是無法在鐘表界佔有一席之地的，就像CASIO旗下的G-SHOCK近年除了主打金屬材質設計之外，更運用不同鍍膜技術，讓原有素材變身，創造出截然不同外觀。全新的BEACH TIME LAPSE系列便是如此，採用蒸鍍技術讓表鏡呈現出多彩漸層效果，猶如太陽眼鏡一般，堪稱是最有夏日氛圍的腕表

以夏日海灘的自由氛圍為靈感，所推出的BEACH TIME LAPSE系列，集結了G-SHOCK熱賣型號，包括經典數位顯示DW-5600、八角設計GA-2100與大表殼的GA-110款。全系列分別採用霧白色或是灰色半透明樹脂來設計表帶、表圈和表殼；其中白色款配置能反射多彩光線色調的白色表盤，在表鏡上透過特殊蒸鍍技術處理後呈現出清爽淡藍色偏光設計，營造出陽光普照印象。同時BEACH TIME LAPSE系列灰色款，則是具備獨特的橘色光澤，創造如落日黃昏的海灘情境。

G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍。圖／CASIO提供
G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍。圖／CASIO提供

由於蒸鍍技術的特殊性，因此這系列每一只表款所反射出的色彩都略有差異，因此除了吸睛之外，更是獨一無二。同時，G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍，讓搭配更具個人風格。全系列腕表皆配備防水200公尺、耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能等，能滿足日常生活需求使用。

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TL-7腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TL-7腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-110TL-7A腕表，4,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-110TL-7A腕表，4,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TLS-8腕表，3,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TLS-8腕表，3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TLS-8A腕表，4,200元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TLS-8A腕表，4,200元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TL-7A腕表，4,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TL-7A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-110TLS-8A腕表，4,800元。圖／CASIO提供
G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-110TLS-8A腕表，4,800元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 腕表

延伸閱讀

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

高球／美巡默特爾海灘菁英賽 俞俊安並列第四

G-SHOCK再度打造星空主題腕表 展現強悍、優雅與神秘氛圍

專為自行車打造的腕表！ 帝舵全新PELAGOS FXD CHRONO

相關新聞

夏季治裝趁這波 思樂冰、科學麵造型來店禮實用又有趣

母親節檔期後，百貨隨之展開夏季檔期，統一時代百貨台北店、高雄夢時代即日起至5月29日夏時尚檔期登場，瞄準夏日換季、畢業季...

山系穿搭指標UNEEK迎十周年 首推全新設計帆船鞋、穆勒鞋

美國戶外休閒鞋履品牌KEEN的產品能更受到全球消費者熟悉並喜愛，旗下的UNEEK系列功不可沒。透過兩條特殊彈性編繩牽動與勾連，勾勒並調整出鞋面形狀，達到有如客製化效果，讓UNEEK素有涼鞋之王美名，今年便是它迎來十周年。

墾丁凱撒攜手台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅 祭住一館送一館住房優惠

搶攻暑假前出遊商機，凱撒飯店連鎖旗下墾丁凱撒、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅三館攜手合作，即日起推出「住一館送一館」住房加碼...

G-SHOCK最有夏天感新表報到！多彩漸層玻璃鏡面好吸睛

沒有多項獨門技術是無法在鐘表界佔有一席之地的，就像CASIO旗下的G-SHOCK近年除了主打金屬材質設計之外，更運用不同鍍膜技術，讓原有素材變身，創造出截然不同外觀。全新的BEACH TIME LAPSE系列便是如此，採用蒸鍍技術讓表鏡呈現出多彩漸層效果，猶如太陽眼鏡一般，堪稱是最有夏日氛圍的腕表。

喬治傑生SOGO復興重新開幕 品牌大使丹麥伯爵登台剪綵

丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）今年歡慶120周年，日前發表FUSION年度春夏新作，自1924年起...

DIOR x STONE ISLAND聯名系列 高訂和機能潮流擦撞火花

Dior 2024於早秋男裝中推出與義大利高端機能潮流品牌Stone Island合作的膠囊系列，以「色彩的煉冶」是本系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。