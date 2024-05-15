G-SHOCK最有夏天感新表報到！多彩漸層玻璃鏡面好吸睛

沒有多項獨門技術是無法在鐘表界佔有一席之地的，就像CASIO旗下的G-SHOCK近年除了主打金屬材質設計之外，更運用不同鍍膜技術，讓原有素材變身，創造出截然不同外觀。全新的BEACH TIME LAPSE系列便是如此，採用蒸鍍技術讓表鏡呈現出多彩漸層效果，猶如太陽眼鏡一般，堪稱是最有夏日氛圍的腕表。

以夏日海灘的自由氛圍為靈感，所推出的BEACH TIME LAPSE系列，集結了G-SHOCK熱賣型號，包括經典數位顯示DW-5600、八角設計GA-2100與大表殼的GA-110款。全系列分別採用霧白色或是灰色半透明樹脂來設計表帶、表圈和表殼；其中白色款配置能反射多彩光線色調的白色表盤，在表鏡上透過特殊蒸鍍技術處理後呈現出清爽淡藍色偏光設計，營造出陽光普照印象。同時BEACH TIME LAPSE系列灰色款，則是具備獨特的橘色光澤，創造如落日黃昏的海灘情境。

G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍。圖／CASIO提供

由於蒸鍍技術的特殊性，因此這系列每一只表款所反射出的色彩都略有差異，因此除了吸睛之外，更是獨一無二。同時，G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍，讓搭配更具個人風格。全系列腕表皆配備防水200公尺、耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能等，能滿足日常生活需求使用。 G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TL-7腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-110TL-7A腕表，4,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列DW-5600TLS-8腕表，3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TLS-8A腕表，4,200元。圖／CASIO提供

G-SHOCK BEACH TIME LAPSE系列GA-2100TL-7A腕表，4,000元。圖／CASIO提供