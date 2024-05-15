聽新聞
test
0:00 / 0:00
G-SHOCK最有夏天感新表報到！多彩漸層玻璃鏡面好吸睛
沒有多項獨門技術是無法在鐘表界佔有一席之地的，就像CASIO旗下的G-SHOCK近年除了主打金屬材質設計之外，更運用不同鍍膜技術，讓原有素材變身，創造出截然不同外觀。全新的BEACH TIME LAPSE系列便是如此，採用蒸鍍技術讓表鏡呈現出多彩漸層效果，猶如太陽眼鏡一般，堪稱是最有夏日氛圍的腕表。
以夏日海灘的自由氛圍為靈感，所推出的BEACH TIME LAPSE系列，集結了G-SHOCK熱賣型號，包括經典數位顯示DW-5600、八角設計GA-2100與大表殼的GA-110款。全系列分別採用霧白色或是灰色半透明樹脂來設計表帶、表圈和表殼；其中白色款配置能反射多彩光線色調的白色表盤，在表鏡上透過特殊蒸鍍技術處理後呈現出清爽淡藍色偏光設計，營造出陽光普照印象。同時BEACH TIME LAPSE系列灰色款，則是具備獨特的橘色光澤，創造如落日黃昏的海灘情境。
由於蒸鍍技術的特殊性，因此這系列每一只表款所反射出的色彩都略有差異，因此除了吸睛之外，更是獨一無二。同時，G-SHOCK藉由霧白和灰色的設計分別展現白天和晚上不同的海濱氛圍，讓搭配更具個人風格。全系列腕表皆配備防水200公尺、耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能等，能滿足日常生活需求使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言