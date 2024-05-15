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喬治傑生SOGO復興重新開幕 品牌大使丹麥伯爵登台剪綵
丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）今年歡慶120周年，日前發表FUSION年度春夏新作，自1924年起便與皇室建立深厚情誼的喬治傑生，特別邀請到丹麥皇室蒙珀札伯爵尼古拉（Count Nikolai of Monpezat）擔任FUSION春夏新品形象大使。歡慶台北復興SOGO喬治傑生珠寶名店重新開幕，這位號稱「歐洲最帥王子」的形象大使也特地來台剪綵，並分享珠寶與時裝的穿搭美學。
首度來台的蒙珀札伯爵尼古拉，以深色西裝搭配FUSION多件式戒指以及鏤空手環帥氣亮相。FUSION本身就採用可相互銜接、完美扣合的「層疊」設計結構，能自由搭配，是他最喜歡這系列珠寶的原因，他自己穿搭時則奉行「Less is more」的簡約風格，與喬治傑生的當代美學不謀而合。在訪台之前他也先做足功課，聽聞台灣的火鍋與炸雞是必嚐美食，也不忘來杯聞名全球的珍珠奶茶。
由知名設計師妮娜古柏（Nina Koppel）為喬治傑生創作的FUSION系列珠寶，其宛若齒輪般的凹凸邊緣構體，讓戒指與戒指之間可相互銜接扣合，自2000年問世後便因為大膽前衛的混搭概念，立刻席捲全球，成為品牌經典指標。在既有18K金和鑲鑽款式外，本季巧妙利用可靈活組搭的美學設計，以HYCERAM彩色陶瓷材質打造全新紅色、綠色、藍色及黑色共四款全新的戒環，讓混搭的變化更為豐富多元，讓每一個人都能配搭出屬於自己的個性珠寶。
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