喬治傑生SOGO復興重新開幕 品牌大使丹麥伯爵登台剪綵

丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）今年歡慶120周年，日前發表FUSION年度春夏新作，自1924年起便與皇室建立深厚情誼的喬治傑生，特別邀請到丹麥皇室蒙珀札伯爵尼古拉（Count Nikolai of Monpezat）擔任FUSION春夏新品形象大使。歡慶台北復興SOGO喬治傑生珠寶名店重新開幕，這位號稱「歐洲最帥王子」的形象大使也特地來台剪綵，並分享珠寶與時裝的穿搭美學。

首度來台的蒙珀札伯爵尼古拉，以深色西裝搭配FUSION多件式戒指以及鏤空手環帥氣亮相。FUSION本身就採用可相互銜接、完美扣合的「層疊」設計結構，能自由搭配，是他最喜歡這系列珠寶的原因，他自己穿搭時則奉行「Less is more」的簡約風格，與喬治傑生的當代美學不謀而合。在訪台之前他也先做足功課，聽聞台灣的火鍋與炸雞是必嚐美食，也不忘來杯聞名全球的珍珠奶茶。