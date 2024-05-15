DIOR x STONE ISLAND聯名系列 高訂和機能潮流擦撞火花

Dior 2024於早秋男裝中推出與義大利高端機能潮流品牌Stone Island合作的膠囊系列，以「色彩的煉冶」是本系列的中心主題，融合巴黎高級時裝工坊的浪漫、嚴謹和歷史與義大利北部聚焦熟稔機械工藝和專研功能細節於服裝和剪裁傳統。

雖然結合功能性和軍事風格的Stone Island與擁有高級訂製服和高級剪裁傳統的Dior看似南轅北轍，然而，對工藝和服裝的完美與卓越的共同熱情形塑了Christian Dior和Stone Island創辦人Massimo Osti的時裝語彙：兩個品牌的一個共通點是在對於面料的講究；另一方面，「色彩的煉冶」是本系列的中心主題。

因為採用高級面料，要製作出Stone Island最具代表性的顏色，因此在染色技術上創新，例如品牌經典的野戰夾克，原為Raso Gommato 1988 /1989年秋冬系列的一款經典設計，最初以棉和橡膠製成，在此系列中改用棉絲和壓花皮革製成。外套和針織品上所使用的刺繡取材於1955年秋冬和2013年春夏的高級訂製服歷史檔案，也是以對雙方來說全新的技術製作。

貫穿整個膠囊系列的「雙褶」剪裁圖案，可回溯到Dior 1952年春夏高級訂製服系列，而衣理的內部結構則採用Stone Island 特有的「荷蘭繩」系統，用於連接和拆卸從絎縫到皮革結構，籐格紋、羅盤圖騰等代表性圖案也出現在服裝的細節上。