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啦啦女神聯名！Poki「安芝儇冰棒」登場 免費送1萬支

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
聯名款「乳酸多柚雪糕」，每支35元。記者陳睿中／攝影
聯名款「乳酸多柚雪糕」，每支35元。記者陳睿中／攝影

台隆集團旗下的「Poki百吉冰淇淋」，今年首度攜手啦啦隊女神「安芝儇」，代言全新品項「乳酸多柚雪糕」、「鬥志棒棒冰」，並且預計在5月18日、19日的台鋼雄鷹的主場賽事中，送出10,000隻鬥志棒棒冰。即日起至全家便利商店購買Poki棒棒冰系列，也可享第2件10元的優惠。

擁有「中職最強外掛」美譽的安芝儇，在台灣擁有廣大的人氣。此次代言的百吉新品「乳酸多柚雪糕」，將台式乳酸與韓國柚子相結合，打造出台韓融合的酸爽滋味，每支35元。「鬥志棒棒冰」則是酸甜的山桑子口味，每支30元。兩款商品自即日起於指定通路陸續開賣，封面也都可以看見安芝儇加油打氣的可愛封面。

除了安芝儇之外，百吉本次也邀請霹靂舞國手楊振和楊加力擔任新品代言人，推出「元氣C棒棒冰」，以柳橙果香帶來滿滿活力，每支25元。除了封面採選手包裝，另還有應援短片「挺你拼一次」，讓民眾一起為選手加油。

為慶祝新品登場，5月15日至6月11日期間，凡於全家便利商店購買Poki棒棒冰系列，可享「第2件10元」優惠。另外在5月18日、19日的台鋼雄鷹的澄清湖主場賽事中，安芝儇將於現場熱舞加油，同時現場球迷憑當日賽事票根，即可免費兌換安芝儇代言的「鬥志棒棒冰」，2日共計送出10,000隻，送完為止。

「Poki百吉冰淇淋」攜手啦啦隊女神「安芝儇」推出聯名冰品。記者陳睿中／攝影
「Poki百吉冰淇淋」攜手啦啦隊女神「安芝儇」推出聯名冰品。記者陳睿中／攝影
「鬥志棒棒冰」則是酸甜的山桑子口味，每支30元。記者陳睿中／攝影
「鬥志棒棒冰」則是酸甜的山桑子口味，每支30元。記者陳睿中／攝影

便利商店 冰淇淋 外掛

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