全家「蜜桃季」推12款PABLO聯名新品 手搖飲「泰式綠奶茶」加茶凍更消暑

全家積極搶攻甜點、手搖飲市場，除了攜手日本起司塔專賣店「PABLO」推出12款清爽可口的蜜桃系列新品供甜點控嚐鮮之外，近期新推出的手搖飲品牌「搖搖茶吧」更推出Q彈粉粿及青茶凍配料，分別加入私品茶人氣定番品「仙女紅茶」及「泰式綠奶茶」，提升口感及咀嚼樂趣。

本次全新推出Q彈粉粿及清爽青茶凍，分別添加於私品茶人氣定番品「仙女紅茶」及因應夏日開賣的「泰式綠奶茶」中，新品「桃粿仙女紅茶」除了有粉粿入料，還搭配糖蜜熬製的白桃果肉；「凍凍泰式綠奶茶」則能品嘗青茶凍與綠奶茶帶來的豐富茶香。全家會員於5月28日前購買搖搖茶吧全系列飲品，即可享有49元特價優惠。

迎接初夏漸熱的天氣，全家再攜手「PABLO」推出清爽可口的蜜桃系列新品，橫跨烘焙、甜點、飲品、冰品及零食等多種類別，一共12項商品，首推minimore全新型態甜點「三角蛋糕」，以千層蛋皮及綿柔蛋糕體組成討喜的三角造型，內餡加入蜜桃果粒與濃郁乳酪，口感富層次、推薦必嘗；另外還有可吃到6種不同口感的「蜜桃蕾雅杯」，以及酷繽沙新品「蜜桃酷奶昔」，即日起至5月28日會員可享特價59元優惠。

同樣沁涼消暑的新品還有「蜜桃蘋果紅茶」、「蜜桃乳酸飲」、「水蜜桃起司雪糕」，推薦搭配酥鬆可口的「蜜桃雲朵Q餅」，6月11日前購買PABLO聯名飲品、雪糕及Q餅，可享任選第2件6折優惠。