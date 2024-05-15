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好萊塢電影出鏡率最高行李箱重返台灣市場 招牌設計變輕又有豐富配色

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美國高級行李箱裝備品牌Zero Halliburton再度重返台灣，進駐新光三越A9開設首間概念店。圖／Zero Halliburton提供
美國高級行李箱裝備品牌Zero Halliburton再度重返台灣，進駐新光三越A9開設首間概念店。圖／Zero Halliburton提供

以全球唯一曾登陸月球闖出名號的美國高級行李箱裝備品牌Zero Halliburton再度重返台灣市場！經過代理商長達6年的商談，終於在今年進駐新光三越A9開設首間概念店，並帶來包括經典Aluminum 3.0鋁鎂合金系列行李箱，以及多彩配置的Lightweight 4.0系列PC行李箱，想在競爭精列的精品市場中，提供消費者不同選擇。

Zero Halliburton堪稱是好萊塢電影出鏡率最高的行李箱品牌，特別是經典的Aluminum 3.0鋁鎂合金系列手提箱，幾乎包辦了多數諜報片的重要道具之一。堅固耐用是Zero Halliburton給人的第一印象，更是首個開發出鋁鎂合金行李箱品牌，招牌設計外觀風格歷久彌新。Aluminum 3.0鋁鎂合金系列箱款，最大特色就是把手設計流暢，配備內建油壓減震器，操作順暢無聲，並且在釋放後會自動回歸原位。搭配調節式打包隔板設計讓內部分隔系統更靈活，可根據物品體積進行調整，防止旅途中物品位移。全系列採用日本滑輪系統，使用時手感滑順又好推。

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列箱款，最大特色就是把手設計流暢，配備內建油壓減震器，操作順暢無聲。圖／Zero Halliburton提供
Aluminum 3.0鋁鎂合金系列箱款，最大特色就是把手設計流暢，配備內建油壓減震器，操作順暢無聲。圖／Zero Halliburton提供

除了鋁鎂合金系列，重返台灣市場的Zero Halliburton也帶來了Lightweight 4.0系列PC行李箱，主打輕量又有豐富配色，提供多種尺寸包含了俗稱「冰箱」的款式，讓消費者的旅行期間更方便使用。另外，Zero Halliburton也為商務人士特別打造了袋包系列，包含多後背包、兩用包、機能托特包、商務公事包以及西裝服飾旅行收納袋等。皆以斜紋再生尼龍製成，可輕鬆固定在行李箱拉桿上，為商務差旅帶來便捷。

Zero Halliburton Lightweight 4.0系列PC行李箱，主打輕量又有豐富配色。圖／Zero Halliburton提供
Zero Halliburton Lightweight 4.0系列PC行李箱，主打輕量又有豐富配色。圖／Zero Halliburton提供

Zero Halliburton也為商務人士特別打造了袋包系列，包含多後背包、兩用包、機能托特包、商務公事包等。圖／Zero Halliburton提供
Zero Halliburton也為商務人士特別打造了袋包系列，包含多後背包、兩用包、機能托特包、商務公事包等。圖／Zero Halliburton提供

Zero Halliburton堪稱是好萊塢電影出鏡率最高的行李箱品牌，特別是經典的Aluminum 3.0鋁鎂合金系列手提箱。圖／Zero Halliburton提供
Zero Halliburton堪稱是好萊塢電影出鏡率最高的行李箱品牌，特別是經典的Aluminum 3.0鋁鎂合金系列手提箱。圖／Zero Halliburton提供

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列22吋國際登機行李箱，41,800元。圖／Zero Halliburton提供
Aluminum 3.0鋁鎂合金系列22吋國際登機行李箱，41,800元。圖／Zero Halliburton提供

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列28吋行李箱，52,800元。圖／Zero Halliburton提供
Aluminum 3.0鋁鎂合金系列28吋行李箱，52,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列22吋登機箱，22,800元。圖／Zero Halliburton提供
Lightweight 4.0系列22吋登機箱，22,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列31吋行李箱，29,800元。圖／Zero Halliburton提供
Lightweight 4.0系列31吋行李箱，29,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列28吋行李箱，27,800元。圖／Zero Halliburton提供
Lightweight 4.0系列28吋行李箱，27,800元。圖／Zero Halliburton提供

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列24吋行李箱，46,800元。圖／Zero Halliburton提供
Aluminum 3.0鋁鎂合金系列24吋行李箱，46,800元。圖／Zero Halliburton提供

品牌 行李箱

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