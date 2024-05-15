好萊塢電影出鏡率最高行李箱重返台灣市場 招牌設計變輕又有豐富配色

以全球唯一曾登陸月球闖出名號的美國高級行李箱裝備品牌Zero Halliburton再度重返台灣市場！經過代理商長達6年的商談，終於在今年進駐新光三越A9開設首間概念店，並帶來包括經典Aluminum 3.0鋁鎂合金系列行李箱，以及多彩配置的Lightweight 4.0系列PC行李箱，想在競爭精列的精品市場中，提供消費者不同選擇。

Zero Halliburton堪稱是好萊塢電影出鏡率最高的行李箱品牌，特別是經典的Aluminum 3.0鋁鎂合金系列手提箱，幾乎包辦了多數諜報片的重要道具之一。堅固耐用是Zero Halliburton給人的第一印象，更是首個開發出鋁鎂合金行李箱品牌，招牌設計外觀風格歷久彌新。Aluminum 3.0鋁鎂合金系列箱款，最大特色就是把手設計流暢，配備內建油壓減震器，操作順暢無聲，並且在釋放後會自動回歸原位。搭配調節式打包隔板設計讓內部分隔系統更靈活，可根據物品體積進行調整，防止旅途中物品位移。全系列採用日本滑輪系統，使用時手感滑順又好推。

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列箱款，最大特色就是把手設計流暢，配備內建油壓減震器，操作順暢無聲。圖／Zero Halliburton提供

除了鋁鎂合金系列，重返台灣市場的Zero Halliburton也帶來了Lightweight 4.0系列PC行李箱，主打輕量又有豐富配色，提供多種尺寸包含了俗稱「冰箱」的款式，讓消費者的旅行期間更方便使用。另外，Zero Halliburton也為商務人士特別打造了袋包系列，包含多後背包、兩用包、機能托特包、商務公事包以及西裝服飾旅行收納袋等。皆以斜紋再生尼龍製成，可輕鬆固定在行李箱拉桿上，為商務差旅帶來便捷。

Zero Halliburton Lightweight 4.0系列PC行李箱，主打輕量又有豐富配色。圖／Zero Halliburton提供

Zero Halliburton也為商務人士特別打造了袋包系列，包含多後背包、兩用包、機能托特包、商務公事包等。圖／Zero Halliburton提供

Zero Halliburton堪稱是好萊塢電影出鏡率最高的行李箱品牌，特別是經典的Aluminum 3.0鋁鎂合金系列手提箱。圖／Zero Halliburton提供

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列22吋國際登機行李箱，41,800元。圖／Zero Halliburton提供

Aluminum 3.0鋁鎂合金系列28吋行李箱，52,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列22吋登機箱，22,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列31吋行李箱，29,800元。圖／Zero Halliburton提供

Lightweight 4.0系列28吋行李箱，27,800元。圖／Zero Halliburton提供