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SHANG XIA上下攜手當代藝術家黃宇興　推限量典藏作品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「江山如此多嬌」碳纖維六折屏風。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「江山如此多嬌」碳纖維六折屏風。圖／SHANG XIA上下提供

以發展東方文化與藝術結合，呈現出精緻生活的SHANG XIA上下，一直與當代藝術家持續合作，此次攜手大陸知名藝術家黃宇興，共同推出限量典藏系列，將藝術家的知名畫作，結合SHANG XIA上下的家居系列，展現出家具、生活用品，與畫作的美學相互結合。

黃宇興是大陸70後重要的藝術家，近年的畫作屢屢在拍賣場上獲得高價，如在2022年時，畫作「樂園」拍出含佣金1,610萬人民幣（約台幣7,216萬元）的高價，2021年佳士得拍賣會上，更以作品「七寶松樹」，拍出6,483萬港幣（約台幣2.69億元）的最高價。黃宇興的作品以豐富的色彩為主，聚焦在河流、樹木、山川和氣泡，透過各種意象與符號的交會，展現出生命本質，演繹出東方精神。

SHANG XIA上下選用黃宇興不同時期的代表作品，以經典的碳纖維系列來呈現。其中碳纖維六折屏風，分別使用「九龍圖」、「江山如此多嬌」兩幅畫作呈現，「九龍圖」將龍的形象，幻化成9棵連貫天地的松樹，代表時代流轉，整體色彩瑰麗，展現渾厚力量；「江山如此多嬌」源自王希孟「千里江山圖」的重構，螢光色調呈現出東方的壯闊山河，讓屏風呈現出一場造境綺旅。

不同的畫作，也呈現在不同尺寸的屏風上，四折屏風為「紅河」，展現出河水流動，對應時間與生命的思考；「中國風景」以二折屏風線，將山水畫以光怪陸離色彩重新呈現，展現出超現實主義。

而另一經典之作「氣泡」，以色彩呈現出河流與漩渦，描繪出河水翻滾時的氣泡，呈現在屏風、條案、擱架及雪茄盒、絲巾之上，展現出輕盈躍動的愉悅感，更讓居家生活中，以色彩展現出活力感。

SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」絲巾。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」絲巾。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「九龍圖」碳纖維六折屏風。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「九龍圖」碳纖維六折屏風。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」條案、擱架。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」條案、擱架。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「中國風景」碳纖維兩折屏風。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「中國風景」碳纖維兩折屏風。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」雪茄盒。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下與黃宇興限量典藏系列／「氣泡」雪茄盒。圖／SHANG XIA上下提供

畫作 藝術家

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