SHANG XIA上下攜手當代藝術家黃宇興　推限量典藏作品

以發展東方文化與藝術結合，呈現出精緻生活的SHANG XIA上下，一直與當代藝術家持續合作，此次攜手大陸知名藝術家黃宇興，共同推出限量典藏系列，將藝術家的知名畫作，結合SHANG XIA上下的家居系列，展現出家具、生活用品，與畫作的美學相互結合。

黃宇興是大陸70後重要的藝術家，近年的畫作屢屢在拍賣場上獲得高價，如在2022年時，畫作「樂園」拍出含佣金1,610萬人民幣（約台幣7,216萬元）的高價，2021年佳士得拍賣會上，更以作品「七寶松樹」，拍出6,483萬港幣（約台幣2.69億元）的最高價。黃宇興的作品以豐富的色彩為主，聚焦在河流、樹木、山川和氣泡，透過各種意象與符號的交會，展現出生命本質，演繹出東方精神。

SHANG XIA上下選用黃宇興不同時期的代表作品，以經典的碳纖維系列來呈現。其中碳纖維六折屏風，分別使用「九龍圖」、「江山如此多嬌」兩幅畫作呈現，「九龍圖」將龍的形象，幻化成9棵連貫天地的松樹，代表時代流轉，整體色彩瑰麗，展現渾厚力量；「江山如此多嬌」源自王希孟「千里江山圖」的重構，螢光色調呈現出東方的壯闊山河，讓屏風呈現出一場造境綺旅。

不同的畫作，也呈現在不同尺寸的屏風上，四折屏風為「紅河」，展現出河水流動，對應時間與生命的思考；「中國風景」以二折屏風線，將山水畫以光怪陸離色彩重新呈現，展現出超現實主義。