520開賣！中華郵政推正副總統就職紀念郵票、金銀鑄錠
新任總統賴清德、副總統蕭美琴將於5月20日就職，中華郵政公司5月20日將同步發行「第十六任總統副總統就職紀念郵票」1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為8元、15元各2枚、小全張面值28元。另以小全張圖案為主題，推出第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組等3款限量集郵商品，可於郵局、郵政博物館選購。
中華郵政說明，此套郵票採4枚聯刷，以插畫設計，運用台灣傳統建築特色的窗花寓意「連結」，闡述台灣透過民主自由（面值8元）、科技創新（面值8元）、醫療救援（面值15元）及文化創意（面值15元）與世界接軌（(面值28元）。
中華郵政指出，配合郵票發行，特印製郵票首日封、小全張首日封、貼（護）票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月16日發售，並製作預銷首日戳套票封、小全張封及紀念郵摺1款，於郵票發行當日銷售，郵摺每本售價380元，內含郵票全張及小全張各1張。
此外，中華郵政也說，第16任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組系列商品委請中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法達成精緻浮雕與底紋之美，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號說明卡。
中華郵政表示，第十六任總統副總統就職紀念黃金鑄錠材質為含金千分999.9純金，重量10公克，限量發行1200套，每套售價2萬8000元。第十六任總統副總統就職紀念銀鑄錠材質為含銀千分999純銀，每枚重量1/2英兩，限量發行1000套，每套售價2520元。第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價3萬520元。
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