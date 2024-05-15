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百貨請吃飯 京站周二買單 大魯閣湳雅廣場送美食抵用金

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大魯閣湳雅廣場與「福湯岩盤浴」攜手合作，只要購票入場體驗岩盤浴，即可獲得百元美食抵用金。圖／大魯閣湳雅廣場提供
大魯閣湳雅廣場與「福湯岩盤浴」攜手合作，只要購票入場體驗岩盤浴，即可獲得百元美食抵用金。圖／大魯閣湳雅廣場提供

迎接夏日，京站時尚廣場即日起至6月5日推出夏裝上市檔期，以「熱浪派對」為概念迎來初夏，每周二還有「京站買單」再請顧客吃飯。大魯閣湳雅廣場與「福湯岩盤浴」攜手推出「你來出汗，我請吃飯」，只要購票入場體驗岩盤浴，即可獲得百元美食抵用金。

「京站買單」是京站每年的夏裝上市檔期一大亮點，邀請民眾下班第一站來到京站舉杯狂歡，在5月的每個星期二晚上19:00-20:00，至指定主題餐廳用餐，並在京站買單小組到達前投入名片(一人限1張)，就有機會讓京站為全桌買單。

京站買單指定餐廳包含：杏子日式豬排、一鷺Express日式燒物專門店、CRYSTALSPOON晶湯匙泰式主題餐廳、海底撈、金色三麥、合點壽司、糀日和、真珠、開飯、京都勝牛、大戶屋。

金色三麥、合點壽司、開飯川食堂買單現場還有加碼，與京站買單小組的夥伴玩互動小遊戲，只要是獲勝的玩家，全桌每人將獲得手搖飲半分鐘飲品優惠券1張(限量100份)。

另外，位於新竹的大魯閣湳雅廣場即日起6月23日推出「六歲生日慶湳雅感謝祭」，期間限時回饋會員，全館當日累計消費滿3,000元即可兌換300元十足抵用商品券，滿額再抽「東京雙人來回機票」以及SWITCH、Air pods 3、泰晶殿泰式按摩體驗券等多樣抽獎好禮。

大魯閣湳雅廣場也與「福湯岩盤浴」攜手合作，推出「你來出汗，我請吃飯」，只要購票入場體驗岩盤浴，即可獲得百元美食抵用金，可用於商場內近20家主題餐廳。近期館內新餐廳也迎來桃竹苗第一間「橫濱牛排」，點購主餐即可享用自助吧多樣選擇，包括沙拉、湯品、麵包、咖啡、飲品、冰淇淋、甜點、水果等一站吃飽喝足。

京站在5月的每個星期二晚上19:00-20:00至指定主題餐廳用餐，有機會讓京站為全桌買單。圖／京站提供
京站在5月的每個星期二晚上19:00-20:00至指定主題餐廳用餐，有機會讓京站為全桌買單。圖／京站提供
京站迎初夏攜手打貓酒廠，拍照打卡送啤酒。圖／京站提供
京站迎初夏攜手打貓酒廠，拍照打卡送啤酒。圖／京站提供
大魯閣湳雅廣場新餐廳引進桃竹苗首間「橫濱牛排」，點購主餐即可享用自助吧多樣選擇。圖／大魯閣湳雅廣場提供
大魯閣湳雅廣場新餐廳引進桃竹苗首間「橫濱牛排」，點購主餐即可享用自助吧多樣選擇。圖／大魯閣湳雅廣場提供

京站 美食 餐廳

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