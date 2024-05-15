7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋新口味開賣 「國際冰品節」任2件0元起

迎接夏日吃冰旺季，7-ELEVEN近期也積極推出特色霜淇淋搶攻市場，全新「海鹽蜂蜜牛奶」口味，使用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，更揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，鹹甜口感創造獨特驚喜。好消息是，位於澎湖的4家店鋪首度開賣霜淇淋，最近要去澎湖參加國際海上花火節的民眾，千萬不要錯過。除了霜淇淋，看準大批觀光遊客帶動澎湖地區門市補給需求升溫，7-ELEVEN也於限定門市首度開賣思樂冰「蜂蜜泡泡風」、推出酷聖石複合店，提供現做冰品，即日起至5月28日期間每週五、六、日思樂冰全品項享第2杯7折。

吃不到限定口味霜淇淋沒關係，7-ELEVEN即日起至6月25日全台同步推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、同步加碼冰品集點GO，集滿兌換指定冰品還可免費抽手機、使用7-ELEVEN APP/LINE官方帳號線上線下同步玩最高每天有5次中獎機會，最高現省199元。

盤點今年必買獨家夯冰，去年首賣即造成搶購的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」，限量近8萬個在上市2周內即銷售一空，超萌造型「LOTTE Big西瓜風味冰棒」與「韓國哈密瓜冰淇淋雪糕」主打水果系清爽風味，美味美觀兼具，打卡上傳最有面子；今年初首次登場與老字號冰品小美獨家聯名推出巧敲冰共「石榴香橙綠茶凍」與「藍莓卡士達」雙口味，外層酥脆巧克力脆皮內藏香濃果醬，搭配冰淇淋、茶凍等多層次滋味，美味兼具趣味性，創造全新酷玩食慾享受。還有在明治超級杯在日本季節限定中銷售第一的檸檬起司口味，現在就近到7-ELEVEN就可以購買品嚐沁爽口感。