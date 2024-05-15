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夏季治裝趁這波 思樂冰、科學麵造型來店禮實用又有趣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
夢時代推出思樂冰造型洗衣籃、科學麵造型擦手巾作為會員來店禮。圖／夢時代提供
夢時代推出思樂冰造型洗衣籃、科學麵造型擦手巾作為會員來店禮。圖／夢時代提供

母親節檔期後，百貨隨之展開夏季檔期，統一時代百貨台北店、高雄夢時代即日起至5月29日夏時尚檔期登場，瞄準夏日換季、畢業季求職穿搭服飾需求。

統一時代百貨台北店即日起至5月19日、5月24日至5月26日，推出服飾配件指定櫃位滿3,000送200活動，搭配統一時代聯名卡刷滿3000送100，最高滿3,000送300。此外，6月30日前周一至周五，使用icash Pay綁定指定銀行於指定餐飲單筆消費滿100享10% OPENPOINT點數回饋。

畢業求職季即將到來，職場新鮮人的求職面試穿搭需求增，統一時代百貨攜手館內超過20家品牌，推出多款職場成套穿搭，搭配百貨服飾配件滿3000送200活動，讓新鮮人治裝更優惠。

另外，也推出一系列服飾配件聯合特賣會，5/22前B2特賣會場舉辦「Levi’s暨涼夏配件聯合特賣會」Levi’s單一特價5折起、havaianas哈瓦仕、Ipanema、TEVA拖鞋特價299元起、日系Youngdraw泳裝3折起，讓民眾省錢輕鬆換季。5月23日至6月1日接著推出「夏日服飾小物暨美妝品市集」服飾全面5折起、雜貨小物99元起，品牌包含GOOD OLD DAYS、九號市集、女裝Merite、Jurlique全面3折起。

夢時代展開「玩味夏日」檔期，於5月18日至5月19日全館指定店櫃消費滿3,000元送300元(200元電子特別券及100元電子優惠券，限量1.5萬份)；3C指定店櫃單筆滿5,000元送300元電子特別券(限量1,000份)；輕食指定店櫃滿5,000元送300元電子特別券(限量500份)。此外，5月18日、5月19日及5月25日至5月26日持華南夢時代聯名卡指定店櫃滿3000元送100元電子抵用券，每日每卡限量8份，共將送出5,000份。

夢時代「玩味夏日」會員來店禮實用與趣味兼具，5月16日至5月19日為思樂冰造型洗衣籃、5月23日至5月26日為科學麵造型擦手巾，各限量5000份，持夢時代會員卡於全館指定店櫃消費滿600元同卡號發票並扣抵6點夢時代會員OPENPOINT點數即可獲得。

JEANASiS亞麻設計風收腰西外3,990元、復古仿舊刷色T恤1,690元、打摺西裝褲2,490元。圖／統一時代提供
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TOKYOPLAZA西裝外套原價8,990元、特價7,642元；素色棉T原價7,700元、特價5,390元；牛仔寬褲原價6,290元、特價5,300元。圖／統一時代提供
TOKYOPLAZA西裝外套原價8,990元、特價7,642元；素色棉T原價7,700元、特價5,390元；牛仔寬褲原價6,290元、特價5,300元。圖／統一時代提供
SST&C紋理修身版襯衫原價2,390元、特價1,912元，米蘭系列修身西裝褲原價3,590元、特價2,872元。圖／統一時代提供
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夢時代會員來店禮5月16日至5月19日推出思樂冰造型洗衣籃，限量5,000份。圖／夢時代提供
夢時代會員來店禮5月16日至5月19日推出思樂冰造型洗衣籃，限量5,000份。圖／夢時代提供
夢時代會員來店禮5月23日至5月26日推出科學麵造型擦手巾，限量5,000份。圖／夢時代提供
夢時代會員來店禮5月23日至5月26日推出科學麵造型擦手巾，限量5,000份。圖／夢時代提供

換季 求職 統一時代百貨

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