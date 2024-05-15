聽新聞
test
0:00 / 0:00
文山區老字號魚玄雞小館6月復出 網：猶如Energy復活
位於台北市興隆路三段、海巡署對面的木柵老字號家常菜館「魚玄雞小館」，自去年8月13日營業結束後便歇業至今，但今天餐廳正式在門口貼出紅布條，宣告將於6月6日重新開幕。「魚玄雞小館」將復出的消息一出，網友紛紛熱情留言，「這應該是全文山區最讓大家引頸期盼聲聲呼喚希望它重開的店家了」、「要來衝一下」、「猶如Energy復活一樣」。
「魚玄雞小館」是文山區知名老字號人氣飯館，菜色偏外省菜，以雞肉料理見長，招牌菜之一的「魚玄燻香雞」，將雞腿部位做煙燻處理，讓許多饕客津津樂道。
換上新招牌之後的「魚玄雞小館」，在招牌上加上「辦桌宴客、家庭聚餐、川菜小吃」註解，顯示「外省菜、社區餐廳」的定位未曾改變。餐廳重新開幕的日子還沒到，已經有網友開始揪吃，「這邊留言的，可以前進吃一波，看看有沒有蛻變」，也有網友挺身呼籲「吃完記得分享感言」，更有網友祈願「希望不要漲價」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言