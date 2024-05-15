文山區老字號魚玄雞小館6月復出 網：猶如Energy復活

位於台北市興隆路三段、海巡署對面的木柵老字號家常菜館「魚玄雞小館」，自去年8月13日營業結束後便歇業至今，但今天餐廳正式在門口貼出紅布條，宣告將於6月6日重新開幕。「魚玄雞小館」將復出的消息一出，網友紛紛熱情留言，「這應該是全文山區最讓大家引頸期盼聲聲呼喚希望它重開的店家了」、「要來衝一下」、「猶如Energy復活一樣」。

「魚玄雞小館」是文山區知名老字號人氣飯館，菜色偏外省菜，以雞肉料理見長，招牌菜之一的「魚玄燻香雞」，將雞腿部位做煙燻處理，讓許多饕客津津樂道。