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甜茶、Tilda Swinton最愛設計師入主Canada Goose 十月巴黎首獻季節新作

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Timothée Chalamet（左）與Tilda Swinton（右）最愛的設計師Haider Ackermann（中）成為Canada Goose首任創意總監。圖／摘自instagram、達志、Canada Goose提供
Timothée Chalamet（左）與Tilda Swinton（右）最愛的設計師Haider Ackermann（中）成為Canada Goose首任創意總監。圖／摘自instagram、達志、Canada Goose提供

被稱為服裝色彩魔術師，更是男星「甜茶」Timothée Chalamet、「時尚仙人」Tilda Swinton等人最愛的設計師Haider Ackermann正式成為加拿大品牌Canada Goose創意總監，讓市場都跌破眼鏡。

【服裝色彩魔術師Haider Ackermann是誰？】

擅長不羈與瀟灑風格的Haider Ackermann讓女性穿上他的設計，就能擁有剛柔並濟的美感，因此在2001年自創同名女裝品牌起就受到時尚圈的關注。於是在2016年取代Alessandro Sartori成為法國男裝品牌Berluti創意總監，雖然在職期間僅有短短三季，但藉由Haider Ackermann對於設計的獨特視角，提升了品牌男裝層次。

Canada Goose邀請Haider Ackermann加入，成為品牌首任創意總監，並推出PBI系列連帽上衣。圖／Canada Goose提供
Canada Goose邀請Haider Ackermann加入，成為品牌首任創意總監，並推出PBI系列連帽上衣。圖／Canada Goose提供

爾後，連運動品牌FILA也曾找上門，邀請Haider Ackermann攜手合作，以性感語言重新詮釋運動，在當時掀起時尚界的熱烈討論。而處於退休狀態的傳奇服裝大師Jean Paul Gaultier也看重Haider Ackermann的才華，邀請他客座一季高級訂製服系列，配色大膽讓設計從尖銳的輪廓中散發出時尚活力，讓人耳目一新。

【Haider Ackermann擔任Canada Goose創意總監】

奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（左）擔任PBI系列代言人並與設計師Haider Ackermann一同入鏡拍攝形象廣告。圖／Canada Goose提供
奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（左）擔任PBI系列代言人並與設計師Haider Ackermann一同入鏡拍攝形象廣告。圖／Canada Goose提供

但讓人意外的是以頂級奢華機能服飾著稱的Canada Goose卻邀請了Haider Ackermann加入，成為品牌首任創意總監。因為在此前，於資深設計總監Niamh McManus的規劃下，讓Canada Goose陸續與不同風格的潮牌跨界聯名，其中更有帶動整年銷售業績的A Bathing Ape合作款。因此讓市場都覺得，新任創意總監也會如同其他高級時尚品牌一樣，自潮流界尋覓人材，所以公布由Haider Ackermann擘畫未來風格，著實讓人期待Canada Goose新變化。

【Haider Ackermann操刀Canada Goose新系列】

奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（後）擔任PBI系列代言人並與設計師Haider Ackermann一同入鏡拍攝形象廣告。圖／Canada Goose提供
奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（後）擔任PBI系列代言人並與設計師Haider Ackermann一同入鏡拍攝形象廣告。圖／Canada Goose提供

競爭品牌Moncler早在多年前就分別在男、女裝找來設計師Thom Browne和Giambattista Valli來顛覆既有形象，成為前衛風格的代名詞。而Haider Ackermann加持Canada Goose後，會不會有同樣效果？就待今年10月巴黎發表會見分曉。然而在迎接Haider Ackermann季節新作之前，他先跟Canada Goose合作推出了限量PBI連帽上衣，用於支持北極熊國際組織 (PBI) 致力於研究、理解和保護行動。於是邀請了奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（Jane Fonda）擔任代言人，並一同入鏡拍攝形象廣告，共同呼籲人們採取行動。

Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元，官網限定配色。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元，官網限定配色。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose PBI系列連帽上衣，所得百分百全數捐贈PBI組織，10,200元。 圖／Canada Goose提供

品牌 巴黎 總監 設計師

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