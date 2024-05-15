甜茶、Tilda Swinton最愛設計師入主Canada Goose 十月巴黎首獻季節新作
被稱為服裝色彩魔術師，更是男星「甜茶」Timothée Chalamet、「時尚仙人」Tilda Swinton等人最愛的設計師Haider Ackermann正式成為加拿大品牌Canada Goose創意總監，讓市場都跌破眼鏡。
【服裝色彩魔術師Haider Ackermann是誰？】
擅長不羈與瀟灑風格的Haider Ackermann讓女性穿上他的設計，就能擁有剛柔並濟的美感，因此在2001年自創同名女裝品牌起就受到時尚圈的關注。於是在2016年取代Alessandro Sartori成為法國男裝品牌Berluti創意總監，雖然在職期間僅有短短三季，但藉由Haider Ackermann對於設計的獨特視角，提升了品牌男裝層次。
爾後，連運動品牌FILA也曾找上門，邀請Haider Ackermann攜手合作，以性感語言重新詮釋運動，在當時掀起時尚界的熱烈討論。而處於退休狀態的傳奇服裝大師Jean Paul Gaultier也看重Haider Ackermann的才華，邀請他客座一季高級訂製服系列，配色大膽讓設計從尖銳的輪廓中散發出時尚活力，讓人耳目一新。
【Haider Ackermann擔任Canada Goose創意總監】
但讓人意外的是以頂級奢華機能服飾著稱的Canada Goose卻邀請了Haider Ackermann加入，成為品牌首任創意總監。因為在此前，於資深設計總監Niamh McManus的規劃下，讓Canada Goose陸續與不同風格的潮牌跨界聯名，其中更有帶動整年銷售業績的A Bathing Ape合作款。因此讓市場都覺得，新任創意總監也會如同其他高級時尚品牌一樣，自潮流界尋覓人材，所以公布由Haider Ackermann擘畫未來風格，著實讓人期待Canada Goose新變化。
【Haider Ackermann操刀Canada Goose新系列】
競爭品牌Moncler早在多年前就分別在男、女裝找來設計師Thom Browne和Giambattista Valli來顛覆既有形象，成為前衛風格的代名詞。而Haider Ackermann加持Canada Goose後，會不會有同樣效果？就待今年10月巴黎發表會見分曉。然而在迎接Haider Ackermann季節新作之前，他先跟Canada Goose合作推出了限量PBI連帽上衣，用於支持北極熊國際組織 (PBI) 致力於研究、理解和保護行動。於是邀請了奧斯卡影后也是製片人的珍芳達（Jane Fonda）擔任代言人，並一同入鏡拍攝形象廣告，共同呼籲人們採取行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言