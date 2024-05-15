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璀璨的珠寶童話森林！蕭邦坎城發表最新紅地毯高級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
橡木項鍊製作工藝。圖／蕭邦提供
橡木項鍊製作工藝。圖／蕭邦提供

瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）自1998年以來持續擔任坎城影展的官方合作夥伴，並自1997年開始為影展打造最高榮譽的金棕櫚獎獎盃。為妝點紅地毯上男女明星而誕生的蕭邦紅地毯系列珠寶（Red Carpet），由蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）創意構思，也都於每年坎城期間發表，成為最萬眾矚目的盛事。

每年迎接這項最備受尊崇的影壇盛事，對於蕭邦而言也是一次次創意與技術的挑戰。在2024年舉辦的第77屆坎城影展上，蕭邦發表77件以童話故事（Contes de Fées）為靈感的珠寶作品，各種充滿想像的童年回憶激發卡羅琳舍費爾的靈感，編造出充滿個人色彩的奇幻童話世界，讓坎城的海濱大道（La Croisette）閃閃生輝，輝映電影藝術的奇思妙想。

●魔幻童話中的奇花異草

以橡樹為創作靈感的項鍊，象徵生命與力量，為眾多小動物、昆蟲和雀鳥提供棲息之所。項鍊以合倫理道德標準的玫瑰金和鈦金屬構成底座，由4名珠寶師和鑲嵌師歷經長達6個月時間的通力合作而成，在鈦金屬薄片上鑲嵌沙弗萊石，一簇簇豔麗的水滴形切割黃色剛玉組成花朵，配襯經精雕細刻的鈦金屬彩色橡果。

童趣的蘑菇戒指採用符合倫理道德標準的玫瑰金鑄造而成，精細的菌傘上飾有細緻的直間羅紋，頂部鑲滿白色、橙色、干邑色和棕色的鑽石，鑽石更隨尺寸和顏色漸變巧妙排列。鈴蘭胸針以輕盈的鈦金屬製作，可愛鐘花微鑲鑽石，搭配符合倫理道德標準的黃金製成的小雌蕊，營造出童話世界的魔幻效果。

長項鍊垂墜著的花朵吊墜，臻選一顆天然純淨無內含物的水晶，中心綻放著一朵由紅碧璽、沙弗萊石和彩色鑽石組成的花卉，水晶周圍環繞九朵手工製作的鈦金屬花卉，雌蕊不經意地微微捲曲，最後於沙弗萊石葉片上點綴形似露水的小珍珠，讓每朵花獨一無二、栩栩如生。

●蝴蝶翩翩 仙子降臨

以蝴蝶為靈感的耳環，採用符合倫理道德標準的白金製作，飾有兩顆梨形切割海藍寶石。而符合倫理道德標準的黃金戒指上，則裝飾以鈦金屬和梨形切割祖母綠組成的兩隻小青蛙，頭頂鑲嵌紅碧璽、白鑽及黃鑽的皇冠。在這頂代表尊貴的冠冕中心鑲嵌著一顆華麗的17.7克拉圓形切割紅碧璽，是童話的經典象徵。

這次特別打造的冠冕，則彷彿為童話中具有神奇魔力的仙子所打造。夢幻的冠冕中央翩翩仙子，周圍環繞著一顆顆如雨般灑落的星星和水滴形鑽石，展開由珍珠貝母編成的羽翼，優雅脫俗，仙子部分亦可拆做胸針配戴。同樣以仙子為靈感的珠寶，還有一款橡木樹葉造型的大型鈦金屬耳環，中央簇擁著橡木果實，上面有兩位淘氣的森林仙女，彷彿在耳畔呢喃，充滿可愛討喜的巧思。

橡木項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金和鈦金屬，鑲嵌沙弗萊石、黃色藍寶石和祖母綠。圖／蕭邦提供
橡木項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金和鈦金屬，鑲嵌沙弗萊石、黃色藍寶石和祖母綠。圖／蕭邦提供
青蛙戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金，鑲嵌一顆17.71克拉圓形切割紅碧璽與兩顆1.7克拉梨形祖母綠，兩鈦金屬青蛙，鑲嵌梨形紅碧璽和明亮式切割的白、黃鑽石。圖／蕭邦提供
青蛙戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金，鑲嵌一顆17.71克拉圓形切割紅碧璽與兩顆1.7克拉梨形祖母綠，兩鈦金屬青蛙，鑲嵌梨形紅碧璽和明亮式切割的白、黃鑽石。圖／蕭邦提供
蝴蝶耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌兩顆27.57克拉梨形海藍寶石，以及藍色、淡粉色和粉紅色剛玉、黃玉、海藍寶石、祖母綠與明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
蝴蝶耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌兩顆27.57克拉梨形海藍寶石，以及藍色、淡粉色和粉紅色剛玉、黃玉、海藍寶石、祖母綠與明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
花朵長項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金和鈦金屬，鑲嵌彩色剛玉、紅寶石、彩色鑽石、紫水晶、沙弗萊石與珍珠，懸掛在符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金打造長鍊，由珍珠、沙弗萊石、紅碧璽和紫水晶組成並鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
花朵長項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金和鈦金屬，鑲嵌彩色剛玉、紅寶石、彩色鑽石、紫水晶、沙弗萊石與珍珠，懸掛在符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金打造長鍊，由珍珠、沙弗萊石、紅碧璽和紫水晶組成並鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
仙子耳環，鈦金屬與貴重金屬，鑲嵌明亮式切割祖母綠、沙弗萊石和干邑色鑽石。圖／蕭邦提供
仙子耳環，鈦金屬與貴重金屬，鑲嵌明亮式切割祖母綠、沙弗萊石和干邑色鑽石。圖／蕭邦提供
鈴蘭花胸針製作工藝。圖／蕭邦提供
鈴蘭花胸針製作工藝。圖／蕭邦提供
鈴蘭花胸針，鈦金屬及符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金和黃金，鑲嵌3.9克拉明亮式切割沙弗萊石和2.24克拉鑽石。圖／蕭邦提供
鈴蘭花胸針，鈦金屬及符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金和黃金，鑲嵌3.9克拉明亮式切割沙弗萊石和2.24克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蘑菇戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金，鑲嵌以明亮式切割之白色、橙棕色和干邑色明亮式切割鑽石，總重9.08克拉。圖／蕭邦提供
蘑菇戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K玫瑰金，鑲嵌以明亮式切割之白色、橙棕色和干邑色明亮式切割鑽石，總重9.08克拉。圖／蕭邦提供
仙子冠冕，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金，鑲嵌17.06克拉明亮式切割鑽石和15.16克拉梨形鑽石，附珍珠母貝翅膀。圖／蕭邦提供
仙子冠冕，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金，鑲嵌17.06克拉明亮式切割鑽石和15.16克拉梨形鑽石，附珍珠母貝翅膀。圖／蕭邦提供

倫理 珠寶 鑽石

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