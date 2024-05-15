璀璨的珠寶童話森林！蕭邦坎城發表最新紅地毯高級珠寶

瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）自1998年以來持續擔任坎城影展的官方合作夥伴，並自1997年開始為影展打造最高榮譽的金棕櫚獎獎盃。為妝點紅地毯上男女明星而誕生的蕭邦紅地毯系列珠寶（Red Carpet），由蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）創意構思，也都於每年坎城期間發表，成為最萬眾矚目的盛事。

每年迎接這項最備受尊崇的影壇盛事，對於蕭邦而言也是一次次創意與技術的挑戰。在2024年舉辦的第77屆坎城影展上，蕭邦發表77件以童話故事（Contes de Fées）為靈感的珠寶作品，各種充滿想像的童年回憶激發卡羅琳舍費爾的靈感，編造出充滿個人色彩的奇幻童話世界，讓坎城的海濱大道（La Croisette）閃閃生輝，輝映電影藝術的奇思妙想。

●魔幻童話中的奇花異草

以橡樹為創作靈感的項鍊，象徵生命與力量，為眾多小動物、昆蟲和雀鳥提供棲息之所。項鍊以合倫理道德標準的玫瑰金和鈦金屬構成底座，由4名珠寶師和鑲嵌師歷經長達6個月時間的通力合作而成，在鈦金屬薄片上鑲嵌沙弗萊石，一簇簇豔麗的水滴形切割黃色剛玉組成花朵，配襯經精雕細刻的鈦金屬彩色橡果。

童趣的蘑菇戒指採用符合倫理道德標準的玫瑰金鑄造而成，精細的菌傘上飾有細緻的直間羅紋，頂部鑲滿白色、橙色、干邑色和棕色的鑽石，鑽石更隨尺寸和顏色漸變巧妙排列。鈴蘭胸針以輕盈的鈦金屬製作，可愛鐘花微鑲鑽石，搭配符合倫理道德標準的黃金製成的小雌蕊，營造出童話世界的魔幻效果。

長項鍊垂墜著的花朵吊墜，臻選一顆天然純淨無內含物的水晶，中心綻放著一朵由紅碧璽、沙弗萊石和彩色鑽石組成的花卉，水晶周圍環繞九朵手工製作的鈦金屬花卉，雌蕊不經意地微微捲曲，最後於沙弗萊石葉片上點綴形似露水的小珍珠，讓每朵花獨一無二、栩栩如生。

●蝴蝶翩翩 仙子降臨

以蝴蝶為靈感的耳環，採用符合倫理道德標準的白金製作，飾有兩顆梨形切割海藍寶石。而符合倫理道德標準的黃金戒指上，則裝飾以鈦金屬和梨形切割祖母綠組成的兩隻小青蛙，頭頂鑲嵌紅碧璽、白鑽及黃鑽的皇冠。在這頂代表尊貴的冠冕中心鑲嵌著一顆華麗的17.7克拉圓形切割紅碧璽，是童話的經典象徵。