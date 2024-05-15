聽新聞
test
0:00 / 0:00
禮客「Wedgwood、皇家哥本哈根餐瓷特賣會」5折起
禮客OUTLET將於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「丹麥皇室御用哥本哈根Royal Copenhagen餐瓷」、「英國百年工藝瓷器Wedgwood」餐瓷特賣會，限時3天推出精選商品全面5折起優惠，讓有需求的消費者用更划算的價格，入手質感餐瓷碗碟，打造美感餐桌。
禮客OUTLET餐瓷特賣會現場，推出英國皇室認證百年骨瓷品牌「Wedgwood」，以朱槿花象徵美麗、魅力和青春為創作靈感的系列，享餐瓷優惠。而丹麥皇室品牌皇家哥本哈根，帶來在韓劇高曝光的「綻藍花系列」以及「皇家海洋生物系列」，以皇家哥本哈根代表性商標三條水波紋，透過手繪唐草以解構和創意的重組，賦予海洋生物生動的生命力，以生動姿態躍上品牌半花邊白瓷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言