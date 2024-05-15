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禮客「Wedgwood、皇家哥本哈根餐瓷特賣會」5折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「英國皇室認證百年骨瓷品牌Wedgwood特賣會」，現場推出朱槿系列餐瓷商品5折起。圖／禮客OUTLET提供
禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「英國皇室認證百年骨瓷品牌Wedgwood特賣會」，現場推出朱槿系列餐瓷商品5折起。圖／禮客OUTLET提供

禮客OUTLET將於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「丹麥皇室御用哥本哈根Royal Copenhagen餐瓷」、「英國百年工藝瓷器Wedgwood」餐瓷特賣會，限時3天推出精選商品全面5折起優惠，讓有需求的消費者用更划算的價格，入手質感餐瓷碗碟，打造美感餐桌。

禮客OUTLET餐瓷特賣會現場，推出英國皇室認證百年骨瓷品牌「Wedgwood」，以朱槿花象徵美麗、魅力和青春為創作靈感的系列，享餐瓷優惠。而丹麥皇室品牌皇家哥本哈根，帶來在韓劇高曝光的「綻藍花系列」以及「皇家海洋生物系列」，以皇家哥本哈根代表性商標三條水波紋，透過手繪唐草以解構和創意的重組，賦予海洋生物生動的生命力，以生動姿態躍上品牌半花邊白瓷。

禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「丹麥皇室御用哥本哈根Royal Copenhagen餐瓷」、「英國百年工藝瓷器Wedgwood」餐瓷特賣會，精選商品5折起優惠。圖／禮客OUTLET提供
禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「丹麥皇室御用哥本哈根Royal Copenhagen餐瓷」、「英國百年工藝瓷器Wedgwood」餐瓷特賣會，精選商品5折起優惠。圖／禮客OUTLET提供
禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「英國皇室認證百年骨瓷品牌Wedgwood特賣會」，現場推出朱槿系列餐瓷商品5折起。圖／禮客OUTLET提供
禮客OUTLET於5月17日至5月19日於內湖2館5樓推出「英國皇室認證百年骨瓷品牌Wedgwood特賣會」，現場推出朱槿系列餐瓷商品5折起。圖／禮客OUTLET提供

丹麥 品牌 皇室

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