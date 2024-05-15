美國PGA錦標賽明起登場 柯普卡挑戰二度連霸

腕表龍頭品牌勞力士（ROLEX）支持高爾夫球運動將近60年，自1967年開始簽下被譽為「高爾夫三巨頭」（The Big Three）的傳奇球員阿諾帕瑪（Arnold Palmer）、傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）和蓋瑞普萊耶（Gary Player）為代言人以來，勞力士與高爾夫球運動的連結逐漸延伸，與全球各大主要業餘賽事合作，並於2021年開始擔任美國PGA錦標賽（PGA Championship）的大會合作夥伴與大會指定時計。

本年度第106屆的美國PGA錦標賽，即將於5月16日起至19日在肯塔基州路易斯維爾的瓦爾哈拉高爾夫球俱樂部登場。這是高爾夫球四大男子大賽中，唯一一項僅限職業選手參加的賽事，可以說是爾夫球菁英的巔峰對決。PGA錦標賽冠軍獎盃以美國企業家羅德曼萬納梅克（Rodman Wanamaker）之名命名，他正是一手推動美國職業高爾夫協會（PGA）成立，並啟動PGA錦標賽的關鍵人物。瓦爾哈拉高爾夫球俱樂部也是由勞力士代言人傑克尼克勞斯設計，此前分別於1996年、2000年及2014年三度舉辦PGA錦標賽。

自1916年首屆美國PGA錦標賽以來，勞力士代言人一直是冠軍常客：例如蓋瑞普萊耶（Gary Player，1962、1972）、傑克尼克勞斯（1963、1971、1973、1975、1980）、 老虎伍茲（Tiger Woods，1999、2000、2006、2007）、傑森戴伊（Jason Day，2015）、森川柯林（Collin Morikawa，2020）、賈斯汀湯瑪斯（Justin Thomas，2017、2022）及布魯克斯柯普卡（Brooks Koepka，2018、2019、2023）。