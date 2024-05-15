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拿坡里「8塊炸雞桶」買1送1！Popeyes開幕連3天送炸雞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞專賣店推出「「8塊酷滋炸雞桶」買1送1優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店推出「「8塊酷滋炸雞桶」買1送1優惠。圖／拿坡里提供

隨著畢業季即將到來，「拿坡里炸雞專賣店」限時推出「8塊酷滋炸雞桶買1送1」限時優惠，現省401元。另外來自於美國的「Popeyes」也將於5月30日正式登台，開幕也推出免費吃炸雞、加送手機掛繩組等不同慶祝優惠。

「8塊酷滋炸雞桶」內含有6塊滋汁腿排、2隻酷樂雞腿。即日起至6月5日期間，凡至拿坡里炸雞專賣店購買「8塊酷滋炸雞桶」，即可享「買1送1」限時優惠，原價800元，優惠價399元。會員憑app點數兌換優惠券，還可再享價格折扣，2桶優惠價389元。

來自美國、創立於1972年的「Popeyes」，將於5月30日於台北車站商圈正式開幕。5月30日至6月1日期間，前50名消費者可享免費炸雞；前20名再加贈Popeyes手機掛繩組。另外民眾加入官方帳號，前3日購買個人或多人套餐，還可加送副食點心，第1日送私房秘製比司吉，第二日送肯瓊裹漿脆脆薯條，第三日送清香馥郁四季春，每日限量500份。

Popeyes為慶祝開幕，首3日前50名消費者，免費送炸雞。圖／Popeyes提供
Popeyes為慶祝開幕，首3日前50名消費者，免費送炸雞。圖／Popeyes提供

台北車站 消費者 美國

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