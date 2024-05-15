拿坡里「8塊炸雞桶」買1送1！Popeyes開幕連3天送炸雞

隨著畢業季即將到來，「拿坡里炸雞專賣店」限時推出「8塊酷滋炸雞桶買1送1」限時優惠，現省401元。另外來自於美國的「Popeyes」也將於5月30日正式登台，開幕也推出免費吃炸雞、加送手機掛繩組等不同慶祝優惠。

「8塊酷滋炸雞桶」內含有6塊滋汁腿排、2隻酷樂雞腿。即日起至6月5日期間，凡至拿坡里炸雞專賣店購買「8塊酷滋炸雞桶」，即可享「買1送1」限時優惠，原價800元，優惠價399元。會員憑app點數兌換優惠券，還可再享價格折扣，2桶優惠價389元。