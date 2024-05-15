粉紅力量大！帝舵表宣布正式攜手國際邁阿密
帝舵表（TUDOR）宣布成為足球隊國際邁阿密（Inter Miami CF）指定計時。國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢（David Beckham）為品牌代言人。多年前，帝舵表就曾送給他一只表面上印有國際邁阿密標誌的TUDOR Pelagos腕表，並在此後的每場賽事上配戴這枚腕表。
在大衛貝克漢、主席豪爾赫馬斯（Jorge Mas）以及另一位共同持有者荷西馬斯（Jose Mas）的積極努力之下，從零開始建立這支與眾不同的國際足球會，以「自由夢想」為座右銘，如今已吸引多位全球最優秀球員加盟；對帝舵表而言，這正是品牌「Born To Dare」（天生敢為）精神的最佳實踐。帝舵表擔任國際邁阿密指定計時之後，球迷將會在邁阿密大通體育場（Chase Stadium）周圍看到帝舵表盾牌標誌。
不過對於粉絲來說更令人期待的則是「粉紅色」的合作。今年1月，品牌代言人周杰倫45歲生日之際，就在社群上分享他收到帝舵表贈與他的一枚粉紅色面盤Black Bay Chrono腕表，蔚為話題。事實上，粉紅色也是國際邁阿密的球隊代表色，不僅代表著美國佛羅里達州南部充滿活力的生活靈感，更彰顯出這支球隊獨特的魅力。國際邁阿密目前在美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）出戰第五賽季，帝舵表也一直伴隨著國際邁阿密的發展，未來的合作更加令人期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言