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粉紅力量大！帝舵表宣布正式攜手國際邁阿密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢為帝舵表代言人。圖／帝舵表提供
國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢為帝舵表代言人。圖／帝舵表提供

帝舵表（TUDOR）宣布成為足球隊國際邁阿密（Inter Miami CF）指定計時。國際邁阿密的共同持有者大衛貝克漢（David Beckham）為品牌代言人。多年前，帝舵表就曾送給他一只表面上印有國際邁阿密標誌的TUDOR Pelagos腕表，並在此後的每場賽事上配戴這枚腕表。

在大衛貝克漢、主席豪爾赫馬斯（Jorge Mas）以及另一位共同持有者荷西馬斯（Jose Mas）的積極努力之下，從零開始建立這支與眾不同的國際足球會，以「自由夢想」為座右銘，如今已吸引多位全球最優秀球員加盟；對帝舵表而言，這正是品牌「Born To Dare」（天生敢為）精神的最佳實踐。帝舵表擔任國際邁阿密指定計時之後，球迷將會在邁阿密大通體育場（Chase Stadium）周圍看到帝舵表盾牌標誌。

不過對於粉絲來說更令人期待的則是「粉紅色」的合作。今年1月，品牌代言人周杰倫45歲生日之際，就在社群上分享他收到帝舵表贈與他的一枚粉紅色面盤Black Bay Chrono腕表，蔚為話題。事實上，粉紅色也是國際邁阿密的球隊代表色，不僅代表著美國佛羅里達州南部充滿活力的生活靈感，更彰顯出這支球隊獨特的魅力。國際邁阿密目前在美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）出戰第五賽季，帝舵表也一直伴隨著國際邁阿密的發展，未來的合作更加令人期待。

帝舵表宣布擔任國際邁阿密指定計時。圖／帝舵表提供
帝舵表宣布擔任國際邁阿密指定計時。圖／帝舵表提供
帝舵表宣布擔任國際邁阿密指定計時。圖／帝舵表提供
帝舵表宣布擔任國際邁阿密指定計時。圖／帝舵表提供

粉紅色 足球 邁阿密

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